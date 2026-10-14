Neuquén confirmó el aumento estatal: qué pasará con los sueldos

Los estatales de Neuquén cobrarán un aumento salarial del 6,36% con los haberes de octubre de 2026, de acuerdo con la pauta de actualización trimestral vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El dinero se acreditará en las cuentas bancarias a comienzos de noviembre, según el cronograma de pago que establezca el Gobierno provincial.

El porcentaje surge de la fórmula acordada entre el Gobierno de Rolando Figueroa y las organizaciones sindicales, que combina en partes iguales la inflación medida por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La actualización corresponde al período de julio, agosto y septiembre. El esquema busca ajustar los salarios según la evolución de los precios y continuará con nuevas revisiones durante 2027.

Cómo se calcula el aumento del 6,36% para los estatales neuquinos

La pauta salarial establece una actualización trimestral a partir de un promedio ponderado entre dos indicadores: el IPC provincial y el IPC nacional. Cada medición representa el 50% del cálculo.

Para determinar el incremento de octubre se consideran las variaciones de precios de julio, agosto y septiembre de 2026. El porcentaje final informado para esta actualización es del 6,36%.

El mecanismo forma parte del acuerdo salarial que el Ejecutivo neuquino negoció con los gremios estatales para sostener las revisiones periódicas de los haberes.

La aplicación de la fórmula no significa que todos los trabajadores reciban el mismo monto en pesos. El impacto concreto depende del salario sobre el que se aplique el porcentaje y de los adicionales que correspondan a cada régimen laboral.

Cuándo cobran los estatales de Neuquén el aumento

El incremento corresponde a los haberes de octubre, por lo que el efecto en las cuentas bancarias se verá con el pago previsto para comienzos de noviembre.

El depósito se realiza a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN). La fecha exacta deberá confirmarse mediante el cronograma oficial del Gobierno provincial.

Para conocer cuánto representa la actualización en cada caso, los trabajadores pueden tomar su haber de referencia y calcular el 6,36%, teniendo en cuenta que la liquidación final puede variar según los conceptos salariales incluidos.

Qué otros aumentos y bonos contempla el acuerdo

La actualización de octubre no es el único componente de la pauta salarial acordada para los trabajadores estatales neuquinos.

El esquema contempla otros incrementos y una suma extraordinaria para los próximos meses:

Octubre de 2026: actualización por IPC del 6,36%, según el porcentaje informado para este período.

Noviembre de 2026: incremento adicional del 4% sobre los haberes conformados luego de la actualización de octubre.

Enero de 2027: nueva actualización trimestral por IPC, correspondiente a la inflación de octubre, noviembre y diciembre, más un incremento adicional del 3%.

Enero de 2027: pago de un bono extraordinario de $480.000, previsto para la segunda quincena del mes.

La actualización por inflación y los incrementos adicionales son conceptos diferentes. Por eso, no corresponde sumar los porcentajes como si fueran un único aumento aplicado sobre una misma base: el resultado depende de la secuencia prevista en el acuerdo salarial.

A quiénes alcanza la pauta salarial

El esquema general fue acordado para distintos sectores del Estado provincial, aunque las condiciones de aplicación deben verificarse en cada convenio o acta sectorial.

Entre los trabajadores comprendidos en las negociaciones salariales de Neuquén se encuentran

agentes de la administración pública ,

, personal de salud ,

, docentes y

y efectivos policiales,

La pauta también contempla sumas extraordinarias para los sectores alcanzados por las condiciones establecidas en sus respectivos acuerdos. En el caso del bono de enero, el entendimiento prevé su extensión al sector pasivo en las proporciones establecidas por la normativa.

Por eso, para conocer el impacto exacto en cada recibo de sueldo, es importante identificar el régimen laboral y las condiciones particulares de liquidación.