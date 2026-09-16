Cuatro centímetros de ternura: nació un bebé erizo entre los ejemplares rescatados

En las últimas semanas, seis erizos africanos fueron encontrados durante distintos allanamientos realizados a partir de denuncias por la presunta venta de especies exóticas en la ciudad de Neuquén. La sorpresa llegó cuando una de las hembras rescatadas tuvo una cría mientras permanecía bajo resguardo en la oficina de Fauna y así la familia de erizos llegó a siete ejemplares.

Desde la Dirección Provincial de Fauna compartieron imágenes del pequeño erizo, que mide apenas cuatro centímetros. El director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, explicó en La Primera Mañana por AM550, que ya son siete los erizos rescatados en distintos procedimientos, incluido el ejemplar que nació luego de que una de las hembras llegara preñada.

Un nacimiento inesperado

“No es un animalito común en la zona. La verdad que fue una novedad para todos en la mañana, cuando llegaron los chicos y se encontraron con otro más”, señaló Lagos al referirse al nacimiento ocurrido mientras los animales permanecían bajo resguardo.

Antes del último allanamiento realizado en un comercio del centro neuquino, el viernes 11 de septiembre la Policía había rescatado una familia de erizos africanos integrada por un macho, una hembra y tres crías. Según la investigación, los ejemplares eran ofrecidos para la venta a través de redes sociales.

A esos cinco animales se sumó posteriormente otro erizo rescatado durante el último allanamiento y, finalmente, la cría que nació bajo el cuidado de Fauna. De esta manera, el total de ejemplares rescatados asciende a siete.

El riesgo de introducir especies exóticas

Desde Fauna advierten que el problema no está solamente relacionado con la tenencia o comercialización de estos animales. También existe preocupación por las consecuencias que puede generar la introducción de especies exóticas en ambientes donde no son originarias.

Lagos también señaló que existe una preocupación vinculada con la sanidad y remarcó que algunas especies pueden transmitir enfermedades. Por ese motivo, los controles apuntan tanto a la comercialización ilegal como a evitar que estos animales sean introducidos en ambientes donde podrían generar impactos.

En el último allanamiento, realizado en un comercio del microcentro neuquino, fueron secuestrados un erizo africano, un ratón ruso, tres hámsters, un cobayo y siete axolotes exóticos. Durante el procedimiento también se incautaron peceras, jaulas y distintos elementos destinados al mantenimiento de los animales.

Además, los efectivos secuestraron medicamentos, antiparasitarios, alimentos y productos de higiene animal cuya comercialización no estaba permitida. El operativo se realizó en el marco de la investigación por la presunta comercialización de especies exóticas.

Resguardo y recuperación

Los animales rescatados son derivados a espacios donde pueden recibir atención especializada y permanecer bajo condiciones adecuadas. En el caso de las especies exóticas, la Dirección Provincial de Fauna mantiene un convenio con la Fundación Bubalcó para su cuidado y recuperación.

“Nosotros tenemos un convenio con la Fundación Bubalcó. Así que estas especies exóticas están ahí al cuidado de la fundación, con los mejores cuidados y con los veterinarios”, explicó Lagos.

El funcionario destacó además el trabajo conjunto con la institución, que funciona como centro de traspaso y recuperación para distintos ejemplares. “Bubalcó está operando como un centro con nosotros, como un centro de traspaso y de recuperación, en algunos casos”, señaló.

Desde la Provincia recordaron que existe una línea gratuita para denunciar situaciones vinculadas con la tenencia o comercialización ilegal de fauna. Las denuncias pueden realizarse al 0800-666-6636, de lunes a viernes, entre las 8 y las 20.