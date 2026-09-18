Cuatro municipios dan un paso clave para jerarquizar la carrera de agentes sanitarios: cuáles son

Con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se suscribió un convenio entre Educación, Salud y los municipios de Neuquén capital, Chos Malal, Zapala y San Martín de los Andes para el dictado de la Tecnicatura Superior en Agente Sanitario y Promoción Comunitaria de la Salud. La nueva carrera pretende fortalecer el sistema de salud y ofrecer formación profesional con inserción territorial.

Las inscripciones de los aspirantes están previstas entre el 1 y el 10 de febrero de 2027, con inicio de cursado ese mismo mes. La propuesta está orientada a los agentes sanitarios que cumplen funciones en toda la provincia.

Durante la firma de convenio, el Gobernador destacó que la jerarquización del recurso humano es uno de los pilares de las políticas públicas. “El Neuquén que estamos viviendo impone desafíos permanentes, por eso trabajamos en el desarrollo de la infraestructura en salud con 100.000 metros cuadrados de construcción, nuevo equipamiento y trabajo conjunto mediante la regionalización”, expresó.

El mandatario manifestó que no sólo se trata de incrementar en cantidad sino también en calidad, “como la formación de residentes que eligen continuar su carrera en el sistema público de Salud”.

Sobre la migración interna que convoca a personas de otras provincias, Figueroa informó que “este año vamos a superar los 26.000 nuevos neuquinos y eso requiere infraestructura y servicios en los que estamos trabajando para estar orgullosos de la provincia que construimos entre todos”.

La ministra de Educación, Soledad Martínez comentó que en esta tecnicatura se sintetizan muchas políticas transversales del Ejecutivo, “como profundizar el sentido federal con los ministerios de Salud y Educación en este caso; involucrar a los gobiernos locales y construir la propuesta desde lo situado con un enfoque real a partir de las necesidades locales”.

Por su parte, el ministro de Salud, Martín Regueiro puntualizó que la política sanitaria “apunta a llegar y mejorar los niveles de prestaciones en la provincia. En este sentido, los agentes sanitarios cumplen un rol fundamental, porque resuelven cuestiones en territorio formando parte de las comunidades y son la puerta de entrada al sistema de salud”.

Al respecto, comentó que “actualmente hay 302 agentes sanitarios distribuidos en todas las regiones y cada cual con sus características de acuerdo a la zona en la que se desempeñan”.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido destacó la calidad de la Salud que hay en la provincia, “tanto los centros de Salud, como los hospitales y todo el sistema integral que es digno de destacar a nivel país”, y agregó que “esto solamente sucede en la provincia del Neuquén”.

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracin, hizo un paralelismo con el trabajo de los agentes sanitarios “de antes y los de ahora, que pueden llegar a las zonas rurales en cuatriciclo gracias a las políticas públicas del Gobierno provincial. Por eso celebro esta decisión de capacitar al personal, porque la educación es fundamental”.

Por su parte el intendente de Zapala, Carlos Koopmann celebró la iniciativa y graficó que “hay muchos pacientes de zonas alejadas que esperan a los agentes sanitarios. Con estas herramientas de capacitación se garantiza la mejora en la calidad de vida de los vecinos”.

Sobre la tecnicatura

La Tecnicatura Superior en Agente Sanitario y Promoción Comunitaria de la Salud, vinculada al Plan de Estudio N°805, tendrá modalidad presencial, con una única cohorte y a término.

El Ministerio de Salud financiará recursos presupuestarios, los salarios del personal docente y administrativo, como coordinadores, articuladores, referentes de prácticas y auxiliares, y la disposición de los centros sanitarios para las prácticas formativas.

Dentro de la distribución de responsabilidades, el Consejo Provincial de Educación (CPE) asumirá el diseño curricular, la organización pedagógica, la selección de docentes y el trámite de validez nacional de los títulos.

El impacto inicial que tendrá será la categorización de más de 400 agentes sanitarios que hoy ya se desempeñan en el ámbito de salud, pudiendo mejorar no sólo su formación como auxiliar a técnico superior, el perfeccionamiento de la calidad de sus acciones para las comunidades donde se desempeñan en todo el territorio y la consecuente mejora de sus ingresos.

Los municipios firmantes colaborarán de manera directa garantizando la infraestructura edilicia y el equipamiento necesario como aulas, mobiliario, tecnología, servicios y conectividad; además de gestionar los traslados y el alojamiento para estudiantes de otras localidades.

El convenio tendrá una vigencia de 10 años y contempla la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes de las partes para coordinar y evaluar el desarrollo de la carrera.





