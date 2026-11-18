Los conflictos entre adultos después de una separación pueden tener consecuencias que van mucho más allá de una disputa de pareja. Cuando los chicos quedan en medio de los desacuerdos familiares, sus vínculos con uno de sus progenitores e incluso con abuelos, tíos y primos pueden verse afectados.

Con el objetivo de poner en discusión esta problemática, este jueves se realizará en Neuquén capital una charla debate sobre Derechos de los Niños y Alienación Parental. El encuentro estará a cargo de la abogada Fátima Silva y la periodista Mimí Dominici, y tendrá lugar a las 18.30 en Salta 323, con entrada libre y gratuita.

La actividad es organizada por Padres de Río Negro y Neuquén y está dirigida a todas las personas interesadas en la temática de niñez, los derechos de los chicos y las consecuencias de los conflictos familiares.

La charla debate sobre derechos de los niños y alienación parental será este jueves 19 de noviemrbre a las 18:30 en Salta 323 de la ciudad de Neuquén

¿Qué es la alienación parental y cómo afecta a los niños?

En una entrevista con el programa La Mañana es de la Primera, que conduce Francisco "Pancho" Casado por AM 550, Silva explicó que la alienación parental es una forma de manipulación infantil que puede aparecer en familias atravesadas por separaciones conflictivas.

En términos sencillos, describió situaciones en las que el progenitor que convive con los chicos habla reiteradamente de manera negativa del otro. Esa exposición puede generar rechazo y deteriorar progresivamente el vínculo con quien no convive con ellos.

Empiezan a generar una sensación de rechazo hacia el otro por la cantidad de información negativa que van recibiendo de él", explicó la abogada al describir este mecanismo.

Silva advirtió que las consecuencias no necesariamente quedan limitadas a la relación entre padres e hijos. En algunos casos, también pueden deteriorarse los vínculos con abuelos, tíos, primos y otros integrantes de la familia.

Los chicos quedan en medio de conflictos que no eligieron

Uno de los puntos que la entrevistada considera centrales es que los niños no son responsables de las separaciones ni de los desacuerdos que puedan mantener los adultos.

Según planteó, detrás de estas situaciones pueden existir celos, intereses económicos o enojos que los mayores no lograron resolver y que terminan trasladándose a los vínculos familiares. "Los enojos no son de los chicos, siempre son de los adultos que no pueden superarlos", sostuvo Silva.

La abogada remarcó que los niños pueden terminar perdiendo el contacto con una parte de su familia por conflictos que no provocaron y sobre los cuales tampoco tienen responsabilidad. La problemática, agregó, puede involucrar tanto a padres y madres como a otros familiares cercanos, con consecuencias en relaciones afectivas construidas durante años.

Quiénes disertarán y cómo participar de la charla

La actividad contará con la participación de Fátima Silva y Mimí Dominici, periodista de La Plata que presentó un proyecto de ley para que se reconozca la alienación parental y se contemplen estas situaciones en la resolución de los conflictos familiares.

La propuesta es que el encuentro no sea una exposición unilateral, sino un espacio de intercambio con los asistentes. Las disertantes realizarán una primera presentación del tema y luego abrirán el diálogo para responder preguntas y escuchar inquietudes.

"Le llamamos charla-debate porque la idea es que no sea un monólogo", explicó Silva. Y agregó que buscan que quienes participen puedan plantear sus dudas y conversar sobre una problemática que atraviesa a numerosas familias.

Datos del encuentro:

Tema: Derechos de los Niños y Alienación Parental.

Disertantes: Fátima Silva y Mimí Dominici.

Día: jueves 19 de noviembre.

Horario: 18.30.

Lugar: Salta 323, Neuquén capital.

Entrada: libre y gratuita.

Organiza: Padres de Río Negro y Neuquén.

Si bien la entrada es gratuita, se solicita una inscripción previa para estimar la cantidad de asistentes y organizar el espacio. Los interesados pueden comunicarse mediante la página de Padres de Río Negro y Neuquén en Facebook.

La entrevista completa a Fátima Silva