Las intensas lluvias que afectan a la cordillera provocaron un desborde del río Quillahue en Moquehue, donde el agua alcanzó una vivienda durante las últimas horas.

El inmueble afectado sería una segunda residencia y se encontraba sin ocupantes cuando el agua ingresó. De acuerdo con la información brindada por Jorge Fernández, subsecretario de Defensa Civil y jefe del Cuerpo Activo de la Central 20 de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, no hay personas evacuadas.

El agua ingresó a una vivienda que se encontraba sin ocupantes.

El agua llegó hasta una vivienda

El desborde se produjo en medio del fuerte temporal de lluvias que afecta a la zona cordillerana.

Aunque el agua ingresó al inmueble, hasta el momento no se informó la necesidad de evacuar personas ni otros incidentes vinculados directamente con el desborde del río.

Los organismos de emergencia permanecen atentos a la evolución de las condiciones en Moquehue y Villa Pehuenia.

La crecida del río se produjo en medio del temporal en la cordillera.

Defensa Civil acompañó una derivación

En paralelo al operativo por las condiciones climáticas, personal de Defensa Civil acompañó a una ambulancia durante el traslado de un paciente hacia el Centro de Salud de Villa Pehuenia.

Según explicó Fernández, se trató de una derivación de rutina, sin relación con una emergencia generada por las lluvias.

Personal de emergencia trasladó a un paciente.

La cordillera sigue bajo alerta roja

La zona permanece bajo alerta roja por lluvias intensas, por lo que Defensa Civil y los organismos de emergencia continúan monitoreando el comportamiento de los cursos de agua y la evolución de la situación.

Hasta el momento, el desborde del Quillahue dejó como principal incidente informado el ingreso de agua a una vivienda que, afortunadamente, se encontraba sin personas en su interior.