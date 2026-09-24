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Asistencia en las rutas

Temporal en Neuquén: rescataron a 28 pasajeros de un colectivo varado y una camioneta quedó atrapada en un arroyo

No hubo personas heridas y las autoridades han destacado que hasta ahora no se registran situaciones graves en la provincia.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 14:28
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Hubo 28 personas asistidas en el colectivo y el rescate de la camioneta.

El temporal de lluvia continúa golpeando fuerte a Neuquén y en las últimas horas un colectivo de larga distancia debió ser asistido tras quedar varado y una camioneta que intentó cruzar un arroyo quedó atrapada.

Durante la asistencia al colectivo, 28 pasajeros debieron ser rescatados durante la noche del miércoles 23, sobre Ruta Nacional 40 cuando viajaban con destino final Mendoza.

Personal de Defensa Civil de la Municipalidad, junto a efectivos de la Comisaría N.º 31, asistieron a los viajeros, quienes quedaron a la deriva con el colectivo por el temporal.

Afortunadamente las personas se encuentran en buen estado de salud y fueron trasladadas a Las Coloradas, donde permanecen resguardadas mientras se espera la llegada de un mecánico para reparar el colectivo y permitir que puedan continuar su viaje.

Una camioneta en el agua

Por otro lado, una camioneta particular quedó atrapada en un camino annegado por barro y agua, cuando intentaba sobrepasarlo. El hecho fue en Ruta Provincial 65, a 12 kilómetros de Traful en dirección a Ruta 237.

Allí un arroyo aumentó fuertemente su caudal por las últimas precipitaciones y provocó que la camioneta que intentó cruzarla quede atrapada.

Las lluvias han provocado distintas intervenciones de las autoridades desde la tarde del miércoles hasta este jueves, y continuarán hasta la madrugada del viernes.

Se solicita no intentar atravesar arroyos o zonas cubiertas por agua, ni circular por lugares indebidos o no permitidos.

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