La Tarifa Neuquina se extenderá a Neuquén capital, Plottier, Zapala y Cutral Co, una medida que beneficiará a 250.000 usuarios residenciales con una reducción del 30% en los cargos fijos y variables de las facturas de electricidad. El anuncio fue realizado este jueves por el gobernador Rolando Figueroa, quien firmó un acuerdo con intendentes y representantes de cooperativas eléctricas para avanzar con la implementación del beneficio.

"Nosotros hicimos inversiones en el EPEN para hacerlo más eficiente y ahora invitamos a los intendentes y cooperativas a hacer lo mismo", aseguró Figueroa. El mandatario destacó que se logró "un amplio consenso para que el vecino de la provincia de Neuquén pague menos energía".

La iniciativa busca extender una política que ya comenzó a aplicarse entre los usuarios abastecidos por el EPEN y que despertó una fuerte expectativa entre los consumidores residenciales.

Acuerdo con municipios y cooperativas

El convenio fue suscripto junto a los intendentes de las ciudades alcanzadas y representantes de las cooperativas eléctricas. A partir de ahora, los municipios deberán impulsar las ordenanzas necesarias para instrumentar la rebaja, mientras que las entidades prestadoras realizarán las gestiones para hacer efectiva la reducción en las facturas.

Tras la firma, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el presidente de CALF, Marcelo Severini, valoraron el trabajo conjunto que permitió avanzar con la medida.

Gaido destacó el trabajo conjunto para reducir el costo de la energía para vecinos de Neuquén.

Gaido destacó "el trabajo en equipo" entre el municipio, la cooperativa y el Gobierno provincial para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico y reducir el costo de un servicio esencial para los vecinos.

Por su parte, Severini sostuvo que "nos hemos puesto de acuerdo para aunar esfuerzos y poder lograr un descuento en la tarifa de los usuarios residenciales de toda la ciudad de Neuquén que alcanza un 30%". Además, explicó que "cada uno va a poner lo mejor de sí en esto de eficientizar lo que hace diariamente para poder alcanzar ese porcentaje de reducción".

El beneficio también alcanzará a otras ciudades

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, afirmó que la decisión "va a redundar en beneficios de las familias, fundamentalmente, que hoy están pasando un momento difícil para pagar los servicios".

El beneficio alcanzará a 250.000 usuarios residenciales con una rebaja del 30% en sus facturas eléctricas.

La ampliación del beneficio se produce luego de la apertura de la inscripción para los usuarios residenciales del EPEN. Hasta el momento se registraron 38.000 solicitudes, de las cuales más de 34.000 ya fueron aprobadas para que el descuento se refleje en las boletas que llegarán en noviembre.

La bonificación alcanzará tanto a los cargos fijos como a los variables de la factura eléctrica. Quienes completen el trámite hasta el 10 de noviembre recibirán el descuento en la factura con vencimiento en diciembre.

Figueroa destacó el consenso para reducir el costo de la energía

La incorporación de las ciudades abastecidas por cooperativas demandó una instancia adicional de diálogo entre el Gobierno provincial, los municipios y las entidades prestadoras.

"Acá teníamos que convocar al diálogo y siempre primó la posibilidad de poder ser más eficiente cada una de las partes y contribuir todos para rebajar la tarifa que pagan los usuarios residenciales de la provincia", señaló Figueroa.

El gobernador remarcó que el objetivo es trasladar a las familias neuquinas parte de los beneficios del desarrollo energético provincial y avanzar en una reducción sostenida del costo del servicio.

"Lo importante fue lograr un amplio consenso", resumió el mandatario, quien agregó que el acuerdo contempla "un trabajo en conjunto con los intendentes que se han comprometido a rebajar las tasas vinculadas a la provisión de energía y, a su vez, la Provincia optimizar estas inversiones".

De la actividad participaron además el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, y los intendentes Lucas Páez (Senillosa), Malena Resa (Plottier), Carlos Koopmann (Zapala), Ramón Rioseco (Cutral Co), Claudio Larraza (Plaza Huincul), Javier Murer (Villa La Angostura), Carlos Saloniti (San Martín de los Andes) y Nicolás Albarracín (Chos Malal).