Un hospital del Alto Neuquén necesita cubrir cinco cargos temporales de mucama: qué requisitos piden y cómo aplicar

El sistema de salud del norte neuquino atraviesa días de reorganización. El Ministerio de Salud de Neuquén dispuso una convocatoria de urgencia para cubrir cinco cargos temporales de mucama en el Hospital Dr. Gregorio Álvarez de Chos Malal, luego de que nueve trabajadoras del área presentaran certificados médicos de manera prácticamente simultánea durante la última semana de agosto.

La situación generó dificultades operativas en uno de los establecimientos sanitarios más importantes del interior provincial, encargado de brindar atención a miles de vecinos de Chos Malal y de distintas localidades del Alto Neuquén.

Una medida para garantizar servicios esenciales

La limpieza y desinfección son tareas fundamentales para el funcionamiento de cualquier hospital. Ante el incremento del ausentismo, el Poder Ejecutivo provincial autorizó la cobertura excepcional de cinco cargos eventuales para evitar que se resientan áreas críticas del establecimiento.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la medida tiene carácter transitorio y apunta a sostener la atención sanitaria mientras se normaliza la situación del personal.

El Hospital Dr. Gregorio Álvarez es el centro de referencia de la Región Sanitaria Alto Neuquén, por lo que cualquier inconveniente operativo tiene impacto directo en pacientes provenientes de localidades como Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Varvarco, Tricao Malal y El Cholar.

También habrá ocho nuevos puestos permanentes

La convocatoria de emergencia coincide con una noticia positiva para el sistema sanitario regional. A través del Decreto Provincial Nº 1240/2026, el Gobierno de Neuquén oficializó la creación de ocho nuevos cargos operativos de mucama, categoría OP1.

De acuerdo con la normativa, siete de esos puestos estarán destinados de manera permanente al Hospital Dr. Gregorio Álvarez de Chos Malal, mientras que el restante será incorporado al Centro de Salud Uriburu "Enfermero Eduardo A. Della Cha".

La decisión forma parte de una estrategia para fortalecer la capacidad operativa de los establecimientos sanitarios del norte provincial, una región donde históricamente resulta complejo cubrir vacantes y sostener equipos de trabajo estables.

Cómo será el concurso para ingresar al sistema de salud

Mientras se cubren las vacantes temporales, el Ministerio de Salud ya puso en marcha el proceso para incorporar de forma definitiva los ocho nuevos cargos.

La selección se realizará mediante concurso público de ingreso, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo establecido por la Ley 3476.

El orden de prioridad para los postulantes será el siguiente:

Personal del Sistema Público Provincial de Salud (SPPS) sin asignación de nivel.

Trabajadores del SPPS con asignación de Nivel I.

Personal perteneciente a la Administración Pública Provincial.

Postulantes externos de la comunidad en general.

Una oportunidad laboral para vecinos del Alto Neuquén

La incorporación de nuevos trabajadores representa una oportunidad laboral relevante para habitantes de Chos Malal y localidades cercanas, especialmente en un contexto económico donde los empleos estatales continúan siendo una fuente de estabilidad para muchas familias de la región.

Las autoridades sanitarias remarcaron que el fortalecimiento de los equipos de apoyo es clave para sostener la calidad de atención en hospitales y centros de salud del interior neuquino, donde la demanda crece año tras año.

Los interesados en participar deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del Ministerio de Salud y del Sistema Público Provincial de Salud, donde se informarán los plazos de inscripción, requisitos específicos y documentación requerida para cada instancia del proceso.