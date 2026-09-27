Personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Las Coloradas trabajó en la noche sobre la Ruta Provincial N.º 24 Norte, en el tramo que conecta con la Ruta Provincial N.º 46, a pocos kilómetros de la salida del pueblo, donde se produjo un importante desprendimiento de piedras.

Una roca de gran porte quedó en medio de la calzada de ripio, representando un serio peligro para quienes circulan por el sector, especialmente en horas nocturnas y con visibilidad reducida.

Durante el operativo nocturno personal municipal colocó conos, cintas de peligro y señalización preventiva alrededor de la piedra, con apoyo de un vehículo con balizas encendidas para advertir a los conductores.

Vecinos y autoridades coinciden en que el deslizamiento se habría producido por la gran cantidad de agua caída en la zona en estos días, lo que provocó el reblandecimiento del cerro y el derrumbe desde la ladera.

Por el tamaño de la piedra, no pudo ser removida en el momento, por lo que el lugar quedó debidamente señalizado. Durante esta jornada se haría una nueva recorrida a la espera de la maquinaria vial que pueda retirarla de la calzada.

Por ello se pide transitar con precaución por Ruta 24 Norte – empalme con Ruta 46.