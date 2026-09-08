Un derrumbe de material rocoso registrado en la madrugada de este martes en la Ruta Nacional 40, a la altura del Lago Guillelmo, provocó la interrupción total del tránsito en el tramo que une San Carlos de Bariloche con El Bolsón.

El desprendimiento generó la obstrucción completa de la calzada y obligó a desplegar un operativo de emergencia. Desde las primeras horas, operarios de Vialidad Nacional trabajan con maquinaria pesada en el despeje y saneamiento del sector.

Las autoridades solicitaron a automovilistas y transportistas circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal vial y esperar las directivas de Gendarmería Nacional y Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, que se encuentran en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad.

El titular de Protección Ciudadana, Carlos Madjinca, confirmó en diálogo con Radio Seis que “no está transitable la ruta a El Bolsón. Gendarmería realiza el control de tránsito y las máquinas de Vialidad trabajan en el lugar para despejar el área”.

Madjinca explicó que el desprendimiento se produjo “un poco más adelante de la desembocadura del arroyo, donde habitualmente ha habido situaciones de este tipo”.

La presencia de piedras y otro tipo de material sobre la ruta puede generar condiciones peligrosas para la circulación, especialmente en un tramo de alta montaña. Desde Vialidad Nacional informaron que la calzada permanece reducida por la presencia de operarios y maquinaria, por lo que se recomienda mantener la precaución en los próximos días, especialmente ante el pronóstico de nuevas lluvias y nevadas en la región.