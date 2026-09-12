A partir del lunes 14 de septiembre, American Jet pondrá en marcha los vuelos regulares entre la ciudad de Neuquén y Chos Malal, una conexión esperada durante años por los vecinos del norte neuquino. En ese escenario, Custodio Gutiérrez es una de las personas que mejor conoce la historia del aeródromo local.

Gutiérrez conoce la estación aérea desde una época en la que los aviones formaban parte de la vida cotidiana de Chos Malal. Ingresó a trabajar allí como sereno el 9 de diciembre de 1982 y, más de cuatro décadas después, continúa vinculado con el lugar que ahora vuelve a prepararse para recibir pasajeros.

Su historia atravesó distintas etapas de la actividad aeronáutica, desde los años de mayor movimiento hasta el período en el que la pista quedó sin vuelos regulares. Hoy observa la recuperación de la conexión aérea como parte de una nueva etapa para el aeródromo del norte neuquino.

“Yo entré más precisamente como sereno el día 9 de diciembre del 82”, recordó Gutiérrez en diálogo con Informe Semanal por AM550. Con el paso de los años realizó nuevas tareas y capacitaciones, hasta asumir la conducción del aeródromo.

En 1986 hizo en Neuquén el curso de operador de estaciones aeronáuticas. En el año 2000 viajó a Buenos Aires para realizar el curso como jefe de aeródromo. Sin embargo, ya había comenzado a hacerse cargo de la estación aérea de Chos Malal a fines de 1993.

Gutiérrez recordó cuando TAN conectaba Chos Malal con Mendoza

Uno de los recuerdos más fuertes de Gutiérrez está relacionado con Transporte Aéreo Neuquén (TAN). La empresa dejó de operar en Chos Malal el 5 de marzo de 1998 y, desde entonces, la localidad atravesó un largo período sin una conexión aérea regular.

“Después que nombró a TAN, Transporte Aéreo Neuquén, que su último vuelo fue el día 5 de marzo del 98, quedó a la deriva”, explicó.

Antes del cierre de esa etapa, los vuelos permitían unir Chos Malal con Neuquén y continuar hacia San Rafael, en Mendoza. Gutiérrez recordó que esa ruta operaba los martes y jueves. “Eso era los días martes y jueves”, señaló al reconstruir aquella programación.

Después de TAN hubo otros intentos. Gutiérrez mencionó a TA y a la propia American Jet, además de los servicios de LADE. Sin embargo, ninguna de esas alternativas consiguió sostener una conexión regular durante mucho tiempo.

“Creo que había poca información, es lo que yo digo hoy. Y no anduvieron los vuelos”, analizó sobre aquellos intentos.

El paso del tiempo no borró los recuerdos de quienes trabajaron allí. El edificio todavía conserva parte del mobiliario que utilizaba TAN para atender a los pasajeros.

“Todavía están los muebles de TAN en muy buenas condiciones”, contó. Incluso el sector donde actualmente atenderá el despachante conserva esos elementos de aquella época.

“Los que han venido a verlo se emocionan porque el despachante va a atender por ahora en los muebles que hacía el despacho TAN”, relató.

La pista nueva se convirtió en otro capítulo de la historia

Durante los años sin vuelos regulares, el aeródromo también atravesó una transformación importante. La pista fue levantada y construida nuevamente, con una extensión de 1.000 metros por 30 de ancho.

“La pista se levantó completa. Se hizo nueva”, explicó Gutiérrez. También destacó que el edificio recibió refacciones para recuperar distintos sectores y dejar las instalaciones en condiciones.

El cambio no fue solamente estructural. Para quienes permanecieron durante los años de menor actividad, la nueva pista representa la posibilidad de recuperar una función que Chos Malal había perdido.

“Está todo preparado para recibir el primer vuelo”, afirmó Gutiérrez. Y agregó: “Está todo listo ya, todo en muy buenas condiciones”.

Su relato también recupera momentos curiosos de la historia del lugar. Uno de ellos ocurrió después de la presentación de una obra de teatro en Chos Malal que tenía un particular nombre: La muerte de la azafata.

Gutiérrez había ido a verla al cine. Al día siguiente, uno de los protagonistas sufrió un accidente durante el despegue y el avión terminó dando una vuelta de campana.

“Yo a Venezuela, que lo conozco mucho al piloto, le digo: ‘Voy a ver si estás para hacer teatro o para comandante, vos para piloto’”, recordó entre risas.

El avión terminó fuera de posición y quedó de culata, pero los ocupantes no sufrieron lesiones importantes. “No se hicieron nada, nada, nada”, contó Gutiérrez. La azafata solo tuvo un pequeño rasguño.

Ahora el recuerdo de aquel episodio convive con una escena diferente. La pista está renovada, el edificio fue acondicionado y el movimiento de pasajeros vuelve a formar parte de la rutina del aeródromo.

Gutiérrez también destacó el acompañamiento del intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, y de su equipo para poner las instalaciones en condiciones. “Se ha puesto a disposición del aeródromo para que esté en las mejores condiciones”, señaló.

El jefe del aeródromo observa este nuevo capítulo con entusiasmo, pero también con una advertencia basada en los años que le tocó atravesar. “Tengo muchas expectativas”, afirmó.

Para Gutiérrez, la clave está en que la conectividad aérea pueda sostenerse en el tiempo. “Pedirle a la gente que vuele, como le digo en otros medios, que nunca más lo saquen, ni siquiera un vuelo, menos una empresa que se retire”, expresó.

Después de 44 años en el aeródromo, su pedido tiene una carga especial. “Tenemos esta oportunidad enorme para el norte de la provincia del Neuquén, que no tenemos que dejarla pasar”, sostuvo.

Y resumió el sentimiento que acompaña este nuevo capítulo de su historia laboral: “Necesitamos mucho esta conectividad”.

La entrevista completa: