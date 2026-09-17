La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Centenario realizó un operativo de fiscalización luego de recibir, durante la mañana del 16 de septiembre, la denuncia de una vecina que alertó sobre un camión porta volquete que estaría arrojando residuos en un sector de la meseta, en cercanías del Centro de Acopio Las Jarillas.

Ante la denuncia, inspectores ambientales se dirigieron inmediatamente al lugar y aunque no encontraron el vehículo, durante el procedimiento detectaron otro camión que estaba realizando el vertido de efluentes líquidos.

De acuerdo con la documentación presentada, el vehículo provenía de la ciudad de Neuquén y, según lo manifestado por su conductor, transportaba agua proveniente de un lavadero.

Sin embargo los inspectores constataron que el líquido presentaba coloración oscura y olor desagradable, por lo que se labró el acta correspondiente por el arrojo indebido de efluentes y presunta contaminación ambiental, con elevación de las actuaciones al Juzgado de Faltas.

Otro camión identificado que cometía la misma infracción

La conducta constatada se encuentra prohibida por la Ordenanza Municipal N.° 6635/14 y se encuentra contemplada en el Código de Faltas. En relación con el camión porta volquete denunciado inicialmente, las tareas de investigación permitieron determinar que el vehículo sería oriundo de la ciudad de Cipolletti.

También se labró el acta correspondiente para su remisión al Juzgado de Faltas.

Un tercer camión alcanzó a irse aunque registraron su patente

Durante el mismo procedimiento, los inspectores detectaron además un segundo camión que se aproximaba a un sector cercano con intenciones de descargar un volquete con residuos. Al advertir la presencia de la camioneta de inspección, otro vehículo se acercó y le indicó que se retirara del lugar. El camión finalmente dio la vuelta y se retiró.

Los agentes lograron registrar la patente del vehículo y se encuentra en curso la investigación para determinar la titularidad y avanzar con las intimaciones correspondientes.

Una acción totalmente prohibida

Desde la Secretaría de Ambiente se recuerda que el arrojo y disposición indebida de residuos y efluentes está prohibido y constituye una infracción. En este sentido, se destaca la importancia de la participación de los vecinos y vecinas a través de las denuncias, ya que permiten activar rápidamente los mecanismos de control y fiscalización.