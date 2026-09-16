Centenario tuvo una jornada marcada por tres siniestros viales este miércoles, dos de ellos ocurridos en distintos cruces del barrio Sayhueque y otro sobre la Ruta 67, conocida como Del Petróleo. El saldo fue de un motociclista de 50 años con golpes y daños materiales en los vehículos involucrados.

Uno de los hechos ocurrió cerca del mediodía en la esquina de Lugones y Suyai, cuando una Jeep Renegade que estaba estacionada intentó retomar la circulación hacia el este y terminó impactando contra una motocicleta conducida por un hombre de 50 años. El motociclista sufrió golpes como consecuencia del impacto.

Cuando arribó personal de Tránsito Villa Obrera, la motocicleta ya no estaba en el lugar. Según la información disponible, personas que se encontraban en el sector habrían trasladado el rodado hasta una vivienda cercana. No se informó el motivo por el que decidieron ocultarlo ni si existe alguna actuación judicial relacionada con esa situación.

El conductor de la camioneta recibió una multa, aunque no trascendieron detalles sobre la infracción constatada.

Otro choque ocurrió frente al CFP 29

Minutos después se produjo otro siniestro en Coihue y Traful, en cercanías del barrio Sayhueque.

En ese caso estuvieron involucrados un Renault Logan y una motocicleta. A diferencia del primer episodio, no se informaron personas heridas y el saldo fue de daños materiales en ambos vehículos.

El hecho ocurrió frente al CFP 29, por lo que la presencia de vehículos y personas en una zona de circulación cotidiana volvió a poner el foco sobre la seguridad vial en los cruces urbanos de Centenario.

La jornada había comenzado con otro choque en la Ruta 67

Los incidentes de la zona urbana se sumaron a un tercer siniestro registrado durante la jornada en la Ruta Provincial 67, Del Petróleo, en inmediaciones del cruce con la Ruta Provincial 51.

Dos vehículos protagonizaron una colisión y, según la información disponible, solo se registraron daños materiales.

Centenario acumula antecedentes de siniestros con motos

Los choques protagonizados por motocicletas forman parte de una problemática que aparece de manera recurrente en los registros periodísticos de Centenario.

En julio, por ejemplo, una motocicleta derrapó en la zona del Acceso Jaime de Nevares, cerca del CPEM 1. Una adolescente que viajaba como acompañante fue trasladada por prevención, mientras que el conductor fue infraccionado por circular sin licencia y sin seguro obligatorio.

También durante agosto, un motociclista de 20 años cayó al canal principal de riego después de perder el control en una curva del Acceso Jaime de Nevares. El joven pudo salir por sus propios medios y fue asistido por hipotermia.

Estos antecedentes permiten poner los hechos de este miércoles dentro de un contexto más amplio: las motos aparecen de manera frecuente en los siniestros viales registrados en la ciudad y sus principales accesos, aunque las circunstancias y consecuencias varían en cada caso.