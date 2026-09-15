El Centro de Salud Sarmiento I de Centenario sufrió el robo de un compresor odontológico, un hecho que afectó directamente la atención de pacientes. Como consecuencia, varios turnos de odontología debieron ser suspendidos hasta que el establecimiento pueda contar nuevamente con el equipamiento necesario.

El robo ocurrió en los últimos días en un sector del centro de salud ubicado en la intersección de las calles Estados Unidos y Uruguay. Según pudo saber este medio, los delincuentes ingresaron a un área que se encuentra en construcción y que no contaba con sistema de alarma.

El robo afectó la atención odontológica

La sustracción del compresor generó un problema concreto para el funcionamiento del servicio de odontología del establecimiento.

El equipo es necesario para las tareas habituales del consultorio, por lo que su ausencia obligó a reprogramar o suspender turnos que ya estaban asignados a pacientes.

El impacto, por lo tanto, no quedó limitado al perjuicio material provocado por el robo: también alcanzó a las personas que tenían prevista una atención odontológica en el centro de salud.

La denuncia fue realizada en la Comisaría Quinta

Tras advertir el faltante, se realizó una denuncia en la Comisaría Quinta de Centenario para que se investigue el robo y se intente determinar quiénes fueron los responsables.

Por el momento, no trascendieron públicamente personas identificadas o demoradas por el hecho ni se informó si el compresor pudo ser recuperado.

La investigación deberá establecer también cómo se produjo el ingreso al sector en construcción y qué elementos pueden aportar información sobre los autores.

Ya solicitaron un nuevo compresor

La respuesta para recuperar el servicio ya está en marcha. De acuerdo con la información a la que accedió Mejor Informado, un nuevo compresor odontológico fue solicitado y está próximo a arribar al centro de salud.

La incorporación del equipo permitirá restablecer la atención odontológica una vez que se encuentre disponible y en condiciones de funcionamiento.

Hasta entonces, el principal impacto para los usuarios es la necesidad de reprogramar los turnos afectados.

El impacto va más allá del elemento robado

El robo de equipamiento puede afectar servicios públicos esenciales incluso cuando el objeto sustraído no tiene, por sí mismo, un alto impacto visible para toda la comunidad. En este caso, el faltante de un único equipo terminó repercutiendo sobre la atención odontológica de los pacientes del Centro de Salud Sarmiento I.

Además, el hecho ocurrió en un establecimiento que tenía un sector en construcción sin alarma, una circunstancia que quedó expuesta como un punto vulnerable para la seguridad del lugar.

Antecedentes recientes de robos que afectan centros de salud

El robo en Centenario tiene un antecedente reciente en la región. En agosto, el Centro de Atención Primaria de Salud del barrio Brentana, en Cutral Co, fue víctima de un robo durante la noche. Los delincuentes ingresaron tras forzar una ventana y sustrajeron computadoras y materiales de trabajo, lo que obligó a suspender la atención médica y odontológica durante una jornada.

En Centenario también se han registrado otros hechos delictivos que terminaron afectando infraestructura o servicios. En junio, por ejemplo, se informó sobre robos de cables y elementos de transformadores del EPEN, incluso en sectores urbanos y poblados de la localidad.

Estos antecedentes permiten dimensionar una consecuencia que suele quedar en segundo plano: cuando un establecimiento público es víctima de un robo, el perjuicio puede trasladarse rápidamente a quienes dependen de ese servicio.