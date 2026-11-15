Diez escuelas de Junín de los Andes tendrán obras este verano: qué trabajos harán

Diez establecimientos educativos de Junín de los Andes y la zona tendrán obras y refacciones durante el receso escolar como parte del Plan Verano 2026/2027, con intervenciones que incluyen reparación de techos, sanitarios, instalaciones eléctricas, calefacción, accesibilidad y mejoras en espacios exteriores.

El cronograma fue repasado durante una recorrida de la ministra de Educación, Soledad Martínez, quien además supervisó obras en ejecución y participó de la entrega de equipamiento tecnológico correspondiente al Plan Pehuén.

Una de las intervenciones en marcha se encuentra en la Escuela Primaria N°139 de Costa del Malleo, donde los trabajos alcanzaron un 70% de avance. La comitiva también recorrió la Planta de Campamentos N°2.

En la Primaria N°187, en tanto, se entregaron dispositivos del Plan Pehuén y se verificaron los trabajos sobre la pista de atletismo y otros sectores deportivos y exteriores.

El recorrido incluyó además los CPEM N°7 y N°65 y el Instituto Superior de Formación Docente N°8.

Qué obras harán durante el verano

El programa de intervenciones previsto para el receso abarcará diez establecimientos y tendrá características diferentes de acuerdo con las necesidades de cada edificio.

En la Escuela Especial N°9 se acondicionarán las veredas exteriores, el cerco perimetral y el espacio destinado al invernadero.

La Primaria N°344 tendrá trabajos en el acceso, los sanitarios y el playón deportivo, mientras que en el ISFD N°8 se realizará una refuncionalización del edificio para generar nuevos espacios áulicos.

En la Primaria N°259 de Atreuco está previsto cambiar la cubierta del techo, adecuar las veredas, reemplazar carpinterías y reformular sectores internos.

La Primaria N°43 de San Ignacio tendrá reparación de techo, construcción de un cerco perimetral, mejoras de accesibilidad y trabajos de contención pluvioaluvional.

En la Escuela Infantil N°11 se realizará una refacción integral de sanitarios y espacios exteriores.

Para la Primaria N°7, el programa contempla el acondicionamiento de veredas y cerramiento perimetral, mejoras en patios, accesos y el sector de huerta, además del reemplazo de equipos de calefacción.

La Primaria N°187 tendrá nuevas intervenciones en los espacios de invernadero, plaza blanda, cubierta de techos y cerco del establecimiento.

En el CPEM N°65 se proyectó una refacción integral de la cocina y trabajos en los sanitarios destinados tanto a auxiliares de servicio como a estudiantes con discapacidad.

Finalmente, en la EPET N°4 se prevé una refacción integral del sistema eléctrico y el reemplazo de equipos de calefacción.

Equipamiento tecnológico y nuevas obras

Durante la visita, Martínez también participó de la entrega de equipamiento correspondiente al Plan Pehuén, el programa provincial que incorpora dispositivos tecnológicos a las escuelas y contempla capacitación para docentes.

La ministra vinculó las inversiones con la necesidad de ampliar la capacidad del sistema educativo ante el crecimiento de la matrícula y mencionó, entre las próximas obras, el proyectado nuevo edificio del CPEM N°65.

“Esto que se entrega hoy, las mejoras en infraestructura en las escuelas, los nuevos edificios, el inicio inminente del edificio del nuevo CPEM 65 (...) se explica por la decisión política de que la educación sea parte de la centralidad de las decisiones del gobierno”, señaló.

Las intervenciones del Plan Verano se concentrarán durante el receso 2026/2027, período que permitirá realizar trabajos en los edificios con menor interferencia sobre la actividad escolar.