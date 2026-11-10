Junín de los Andes volverá a convertirse en el punto de encuentro de productores, vecinos y turistas con la llegada de una nueva edición de Biergarten Patagonia, la Fiesta de la Cerveza Artesanal del Sur Neuquino, que se desarrollará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre.

El evento tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural de Neuquén, a orillas del río Chimehuín, donde se montará un amplio patio cervecero que abrirá sus puertas desde las 18 hasta la medianoche. La propuesta busca poner en valor la producción de cerveza artesanal de la región y ofrecer una alternativa para quienes elijan disfrutar del fin de semana largo en la cordillera neuquina.

Cerveceros, gastronomía y emprendedores

En el evento, participarán alrededor de 15 productores de cerveza artesanal de distintos puntos de la cordillera neuquina, a los que se sumarán algunas marcas invitadas de la ciudad de Neuquén.

La oferta también incluirá unos 15 puestos gastronómicos con sabores regionales y una feria con emprendedores locales que exhibirán y comercializarán sus productos artesanales.

Un festival para toda la familia

Además de las degustaciones y la gastronomía, el público podrá disfrutar de espectáculos musicales en vivo, propuestas circenses, juegos y sorteos.

La organización destacó que la entrada será libre y gratuita. Quienes deseen consumir cerveza deberán adquirir el vaso oficial del evento, que este año tendrá un diseño renovado.

Consumo responsable

Como en otras ediciones, habrá una campaña de conductor designado y acciones vinculadas al consumo responsable, con el objetivo de promover una celebración segura para todos los asistentes.

Biergarten Patagonia es organizado por Identidad Sur junto al municipio de Junín de los Andes y productores cerveceros locales. Desde la organización señalaron que quienes quieran conocer más detalles sobre la programación pueden consultar las redes sociales oficiales del festival.