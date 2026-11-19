Una docente de la Escuela Especial N° 13 de Plottier fue atropellada por un camión mientras se trasladaba en bicicleta hacia otro establecimiento educativo donde debía cumplir sus tareas. La mujer, identificada como María de los Ángeles Andrian, sufrió heridas de gravedad y permanece internada en terapia intensiva en un hospital de Neuquén capital.

El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 22, en la intersección con calle Zabaleta, cuando la docente se dirigía a acompañar a estudiantes con discapacidad. Se desempeña como Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI), una función que requiere trasladarse entre distintas instituciones educativas durante la jornada laboral.

La situación generó preocupación en la comunidad educativa de la Escuela Especial N° 13, que difundió un mensaje para pedir una cadena de oración por la recuperación de su compañera y acompañar a sus familiares.

Cómo ocurrió el accidente

María de los Ángeles Andrian trabaja como Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI). Su tarea consiste en acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad y brindarles apoyo para favorecer su participación en las actividades escolares.

Para cumplir con esa función, las docentes MAI pueden tener que concurrir a más de un establecimiento durante una misma jornada. En este caso, Andrian se encontraba trasladándose entre instituciones cuando fue embestida por un camión.

El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 22 y calle Zabaleta, un sector de circulación vehicular de Plottier. Por el momento, no se difundieron detalles sobre la mecánica del accidente ni sobre las circunstancias en las que se produjo el impacto.

La comunidad educativa pidió una cadena de oración

Tras conocerse el accidente, integrantes de la Escuela Especial N° 13 compartieron un mensaje para acompañar a la docente y a su familia.

En la publicación, la comunidad educativa convocó a una cadena de oración por la recuperación de María de los Ángeles, que permanece internada en terapia intensiva.

La situación generó preocupación entre sus compañeros y allegados, que siguen de cerca la evolución de su estado de salud.