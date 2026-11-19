El próximo sábado 21 de noviembre habrá un corte general de agua en Centenario. La interrupción del suministro comenzará a las 6 y se extenderá hasta las 16, debido a tareas de mantenimiento y reparación en el acueducto principal.

La medida fue comunicada por la Municipalidad de Centenario, que anticipó que el servicio podría demorar algunas horas más en normalizarse una vez concluidos los trabajos.

De acuerdo con la información oficial, la interrupción responde a trabajos de mantenimiento y reparación sobre el acueducto principal, una infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua potable de la ciudad.

Las tareas obligarán a interrumpir el suministro durante diez horas. El objetivo es completar las intervenciones previstas y posteriormente avanzar con la recuperación del servicio.

Comunicado oficial de la Municipalidad de Centenario.

Las recomendaciones para atravesar la interrupción

Ante el corte general, las autoridades solicitaron a los vecinos tomar precauciones para reducir las complicaciones durante la jornada.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reservar agua con anticipación para cubrir las necesidades básicas del hogar.

Cuidar las reservas domiciliarias mientras dure la interrupción.

Evitar el riego de jardines y espacios verdes .

Priorizar el agua disponible para consumo, preparación de alimentos e higiene.

La recuperación del suministro dependerá de la finalización de los trabajos y de la posterior normalización del sistema de distribución.

Antecedentes de inconvenientes en el suministro en la ciudad

Centenario ya registró interrupciones y problemas de abastecimiento en distintos sectores durante 2026. En enero, una rotura de cañería en la Planta Mari Menuco afectó el servicio en la zona sur.

Por otra parte, en abril, barrios de la Segunda Meseta permanecieron sin agua durante más de 24 horas por una rotura.