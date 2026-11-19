Un camión quedó atascado este jueves por la tarde sobre Autovía Norte, en la ruta de circunvalación que conecta con la Ruta Nacional 22. La situación obligó a implementar desvíos para ordenar el paso de los vehículos y evitar mayores complicaciones.

El inconveniente modificó momentáneamente la circulación en ese tramo de la vía. Personal policial trabaja en el lugar y orienta a los conductores para que puedan continuar su recorrido.

La Policía organiza desvíos para mantener la circulación

Mientras se desarrolla el operativo, los efectivos indican por dónde deben avanzar los automovilistas. Se recomienda reducir la velocidad, prestar atención a las señales del personal y acercarse con precaución al sector afectado.

El tránsito se vio obligado a circular por la banquina.

Hasta el momento, no se informaron las causas que provocaron que el vehículo de gran porte quedara atascado. Tampoco se precisó cuánto tiempo demandarán las tareas para retirar el camión y recuperar la circulación habitual.

La normalización del tránsito dependerá de la resolución del inconveniente y de las maniobras necesarias para liberar el sector.