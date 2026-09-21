La serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía que se disputó durante el fin de semana en el Estadio Ruca Che de Neuquén capital dejó un balance positivo por el programa Tribuna Segura para el operativo de seguridad que se llevó a cabo en el marco de uno de los eventos deportivos más significativos en la historia de la provincia.

El director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli habló con Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y detalló: “Es la primera vez que se utiliza este sistema en Copa Davis en el país, nunca se había implementado y por una decisión del ministro de Seguridad (Matías Nicolini), que quiso tener el sistema en el torneo para brindar un marco de mayor seguridad, pudimos traerlo con buenos resultados”.

En ese sentido describió: “Tuvimos tres positivos, uno por violación de medidas contra la pandemia, otro de un Juzgado de Morón sobre una persona con indagatoria, además de haber tenido un deudor moroso alimentario de Neuquén, a quien no se le permitió acceder a este evento”.

Según comentó el funcionario provincial, hoy el programa Tribuna Segura cuenta con 20.000 personas con restricciones a eventos deportivos en todo el país, sumado a 13.000 en el marco del registro de deudores alimentarios.

“De esta manera, el sistema permite controlar una base de 33.000 personas con impedimento de ingresos a eventos deportivos”, sostuvo Capozzoli en AM550.

El director provincial de Seguridad explicó que “la persona llega al estadio, presenta su documento, el personal verifica su identidad y el sistema consulta bases de datos para concluir si una persona tiene o no restricción de ingreso”.

Dijo que, en Neuquén, la iniciativa se llevó a cabo en algún partido de Copa Argentina que se jugó en la localidad de Cutral Co.

“Si hay causas donde la persona tenga que comparecer ante la ley se lo puede detener y restringir el acceso”, manifestó Hugo Capozzoli en el programa La Mañana es de la Primera.

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