Bajo presión, Juan Francisco Cerúndolo volvió a salir al court techado del estadio Ruca Che en Neuquén para jugar el cuarto punto de la serie de Copa Davis ante Turquía, luego que la dupla conformada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni cayera por 6-4 y 6-4 en el arranque del domingo.

La barrida local no pudo ser posible ante un equipo europeo que, a último momento, cambió su formación e ingresó Yanki Erel por Tuncan Duray para formar dupla con Arda Azkara. Pero quien sí barrió en su presentación fue la mejor raqueta del país que se terminó llevando el partido por 6 a 1 y 6 a 0 ante un superado Mert Alkaya.

El argentino mejor ranqueado de la ATP debía dar la cara y lo hizo para poner a salvo al combinado albiceleste en la elite del certamen mundial. El sábado ya se había quedado con el primero de la llave ante Erel que el domingo tuvo una brillante mañana en el gimnasio neuquino.

Minuto a minuto

13:57. Juan Francisco Cerúndolo lo cierra con un contundente 6-0 para quedarse con el cuarto punto de la serie y fijar el definitivo 3 a 1 que le asegura a la Argentina su permanencia en la elite de la Copa Davis para el 2027.

Juan Fransico Cerúndolo ganó el primero y el cuarto punto de la Argentina ante Turquia por la Copa Davis en Neuquén. Foto Anahí Cardena.

Match point para Argentina.

13:53 Argentina muy cerca de la permanencia. Gana Cerúndolo para ponerse 5 a 0 en el segundo. Sacará Duray para intentar extender la tarde en el Ruca Che.

13:49 Segundo quiebre del segundo set para Cerúndolo que lo gana 4 a 0 y parece tener todo bajo control.

13:46 lujoso drop del argentino para ratificar el quibre y ponerse 3 a 0.

13:43 Vuelve a quebrar Cerúndolo. Ahora en el arranque del segundo set para ponerse 2 a 0. Ya ganó el primero 6 a 1. Duray no tiene chances de nada en el partido.

En cero y en dos minutos. el argentino se queda con el primer juego del segundo set sacando.

Al saque Cerúndolo en el comienzo del segund set. que se puso en marcha a las 13:39

13:36 Cerúndolo vuelve a quebrar y cierra el primer set por 6 a 1 en menos de media hora de juego.

Enorme nivel de Cerúndolo bajo presión. 40 a 0 para quedarse con el set y sacnando el turco que descuenta a 15 por un golpe corto del crédito local.

13:33 El argentino vuelve a tomar el control y cierra el parcial. Gana 5 a 1 y calma las aguas en la Argentina tras la derrota en dobles.

Responde el rival y le iguala el parcial en 30 a Cerúndolo.

El argentino no entrega ningún espacio por el cual Duray pueda complicarle la tarde. Con el saque se pone 30 a 0.

13:28 Cerúndolo endereza el rumbo y rápidamente toma ventaja de dos quiebres ante el turco Duray.

Cerúndolo ante la chance de quebrar por segunda vez en el partido. Lo consigue y se pone 4 a 1.

13:24 Cerúndolo sigue firme. Sostienen su saque y está 3 a 1.

13:19 Duray pone a salvo su servicio. Ahora, el argentino gana 2 a 1 y tendrá el saque.

Cerúndolo remonta un 0 a 40 y se pone a uno de la igualdad en el tercer game.

13:16 Sólido. Cerúndolo ratifica el quiebre y se queda con el segundo. Gana 2 a 0 en el primer set el argentino.

13:12 Rápidamente quiebra el argentino contra el Turco y se lleva el game. Gana 1 a 0.

Primer punto de quiebre a favor de Cerúndolo. 40 a 30 para él.

13:08 se puso en marcha el partido con el saque de Duray.