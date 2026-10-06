La Municipalidad de Neuquén comenzó los muestreos de calidad del agua en los sectores balnearios de la ciudad de cara a la temporada de seguridad balnearia 2026-2027. Los controles alcanzan las zonas habilitadas para uso recreativo y aquellos sectores que durante el verano cuentan con cobertura de guardavidas.

En paralelo, el municipio confirmó que la temporada comenzará el 15 de noviembre, con un grupo preventivo de guardavidas en los balnearios Valentina, Sandra Canale y Gustavo Fahler. Desde el 1° de diciembre se incorporará el plantel completo, compuesto por 163 guardavidas.

Los análisis de las muestras son realizados por el laboratorio CIATI, contratado por la Municipalidad de Neuquén. Según explicó Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, los controles se realizan de manera sostenida desde hace siete años y hasta el momento los ríos mantuvieron condiciones óptimas para el uso recreativo.

El control del agua comenzó antes de la llegada del verano

Las muestras se toman directamente en los sectores habilitados y posteriormente son enviadas al laboratorio CIATI para determinar las condiciones de calidad del agua.

El monitoreo forma parte de los controles establecidos por las ordenanzas municipales y busca determinar si los espacios ribereños reúnen las condiciones necesarias para el uso recreativo durante la temporada.

Baggio destacó que durante los últimos siete años no fue necesario clausurar ningún balneario por problemas relacionados con la calidad del agua.

“Los ríos han tenido una calidad óptima para el uso recreativo y nunca hemos tenido que clausurar alguna zona balnearia por deficiencias en la condición del agua”, señaló el funcionario.

El antecedente permite llegar al inicio de la temporada con un escenario favorable, aunque los controles continuarán durante el verano para verificar que las condiciones se mantengan.

Cuándo comienza la temporada de seguridad balnearia en Neuquén

El operativo tendrá dos etapas.

El 15 de noviembre comenzará una cobertura preventiva con guardavidas en los balnearios Valentina, Sandra Canale y Gustavo Fahler.

Luego, el 1° de diciembre, se desplegará la totalidad del plantel de 163 guardavidas en los distintos balnearios y sectores habilitados de la ciudad.

La decisión de adelantar parcialmente el operativo cobra relevancia porque el río comienza a recibir mayor cantidad de visitantes antes del inicio de la cobertura completa, especialmente durante los primeros días de calor.

De hecho, a fines de septiembre la Municipalidad ya había advertido sobre los riesgos de ingresar al río antes del comienzo de la temporada, debido a la presencia de correntadas y a la ausencia de guardavidas en la costa.

Los 163 guardavidas estarán distribuidos por la costa

El operativo de Neuquén contempla 163 guardavidas, una cifra que se mantiene respecto de temporadas anteriores.

El despliegue no se limita a la vigilancia desde la costa. El esquema de seguridad incorpora también equipos náuticos y coordinación con otras áreas vinculadas con la prevención y la atención de emergencias.

En la temporada anterior, el municipio informó que el operativo cubrió aproximadamente 14 kilómetros de costa y contó con la participación coordinada de guardavidas, Prefectura, SIEN y distintas áreas municipales y provinciales.

La dimensión del dispositivo responde a la cantidad de personas que utilizan el río durante los meses de verano. En la temporada 2024-2025, el municipio estimó que los espacios costeros llegaron a recibir entre 40.000 y 50.000 personas en determinados momentos.

Qué balnearios tendrán cobertura preventiva

Durante la primera etapa, desde el 15 de noviembre, el municipio prevé disponer guardavidas en:

Valentina Brun de Duclot

Sandra Canale

Gustavo Fahler

A partir del 1° de diciembre se incorporará la totalidad del plantel para cubrir los distintos sectores habilitados.

Es importante distinguir entre los espacios habilitados para bañarse y otros sectores del paseo costero que pueden ser utilizados con fines recreativos, pero que no cuentan necesariamente con cobertura de guardavidas.

El municipio ya había señalado que en las zonas no habilitadas no se permite el baño debido a las características del río y que la cartelería instalada busca advertir sobre ese riesgo.

Por qué el control del agua es clave antes de habilitar los balnearios

La calidad del agua es uno de los factores que determina las condiciones sanitarias de los sectores destinados al uso recreativo.

Por eso, el operativo previo combina dos aspectos diferentes: por un lado, el análisis físico y sanitario del agua y, por otro, la preparación del dispositivo de seguridad para prevenir accidentes y responder ante emergencias.

El hecho de que durante siete años no se hayan registrado clausuras de balnearios por deficiencias en la calidad del agua constituye un antecedente favorable, pero no reemplaza los controles periódicos.

La situación puede variar durante la temporada por factores ambientales, climáticos o vinculados con el comportamiento de los cursos de agua.

El río seguirá siendo uno de los principales espacios recreativos

El inicio anticipado del operativo también responde a un comportamiento que se repite cada primavera: con las primeras jornadas de calor, los vecinos comienzan a acercarse a la costa antes de que se encuentre desplegado el operativo completo.

En septiembre, la Municipalidad pidió evitar el ingreso al río Neuquén y al río Limay ante una combinación de caudales elevados, correntadas y baja temperatura del agua. La recomendación estuvo dirigida especialmente a quienes realizan actividades como kayak o stand up paddle.

Por eso, la cobertura preventiva del 15 de noviembre funcionará como una primera respuesta ante el incremento de la presencia de personas en los sectores balnearios.

Un operativo que ya tiene antecedentes de temporadas anteriores

El número de guardavidas previsto para 2026-2027 coincide con el utilizado en temporadas anteriores.

En la temporada 2024-2025, 163 guardavidas estuvieron destinados a los balnearios habilitados de Neuquén Capital, en un operativo que también involucró a Policía, SIEN, Tránsito y Defensa Civil.

Además, durante la temporada 2025-2026 el municipio mantuvo el mismo número de guardavidas y reforzó el esquema con equipamiento náutico y dispositivos de emergencia.