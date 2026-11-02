La Municipalidad de Neuquén realizó la reválida anual de guardavidas con la participación de 460 profesionales, como parte de los preparativos para el operativo de seguridad acuática de la temporada de verano 2026-2027. La evaluación busca comprobar que quienes estarán a cargo de la prevención, vigilancia y asistencia en el agua mantengan las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones.

Del total de participantes, 459 aprobaron las pruebas y uno no logró superarlas, según los resultados difundidos tras la jornada. La instancia permite verificar las aptitudes físicas y técnicas del personal que trabajará en los sectores acuáticos durante los meses de mayor concurrencia.

La evaluación permitió comprobar las condiciones físicas y técnicas del personal de cara a la temporada de verano.

La reválida forma parte de los requisitos anuales para ejercer como guardavidas y constituye uno de los controles previos al inicio de la temporada estival. El objetivo es que los profesionales estén preparados para responder ante situaciones de riesgo y eventuales emergencias en ríos y balnearios.

Con esta evaluación, el municipio avanza en la organización del operativo de verano, que contempla tareas de prevención y asistencia en los espacios acuáticos habilitados de la capital neuquina. Durante la temporada, la presencia de guardavidas resulta fundamental para advertir sobre situaciones peligrosas y actuar ante posibles incidentes.

Neuquén avanza con los preparativos del operativo de verano para reforzar la prevención en ríos y balnearios.

La preparación se desarrolla antes de los meses de mayor actividad recreativa en las costas de los ríos Limay y Neuquén, cuando vecinos y visitantes se acercan a disfrutar del agua. La reválida es una de las instancias que permiten poner a punto al personal encargado de la seguridad acuática de cara al verano.