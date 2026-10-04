Domingo de contrastes en Neuquén: sol en los valles y alerta por nieve y viento en la Cordillera

El primer domingo de octubre llegará con dos escenarios bien marcados en Neuquén. Mientras el este provincial, el Alto Valle y la zona centro tendrán una jornada fresca por la mañana y agradable por la tarde; en la Cordillera persistirá la inestabilidad asociada al ingreso de aire frío y húmedo desde Chile y el océano Pacífico. En las localidades cordilleranas se mantendrán las condiciones que motivaron las alertas por nieve y viento emitidas para la región, con impacto en rutas y pasos fronterizos.

Un domingo agradable para disfrutar en Neuquén capital

La capital neuquina tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y amplios períodos de sol. La temperatura comenzará fresca durante la mañana, con una mínima de 4°C, mientras que por la tarde alcanzará una máxima de 19°C. El viento se mantendrá moderado, sin ráfagas significativas, favoreciendo las actividades al aire libre.

Zapala tendrá una jornada fresca y con algo de viento

En el centro de la provincia se espera cielo parcialmente nublado durante buena parte del día. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima llegará a 16°C. El viento se hará sentir por momentos durante la tarde, aunque sin generar complicaciones. La mañana podría presentar heladas aisladas en sectores rurales.

Chos Malal: tiempo estable en el norte neuquino

El norte provincial tendrá condiciones relativamente estables. Se prevé una mínima de 2°C y una máxima de 18°C, con nubosidad variable y períodos soleados. El viento soplará con intensidad leve a moderada y no se esperan precipitaciones.

Nieve y viento seguirán marcando el pulso en San Martín de los Andes

La localidad cordillerana continuará bajo un escenario invernal pese al avance de la primavera. Se espera cielo mayormente cubierto, con probabilidad de nevadas intermitentes en sectores altos y ráfagas intensas. La temperatura oscilará entre una mínima de -1°C y una máxima de 7°C. Las autoridades recomiendan consultar el estado de rutas antes de emprender viajes debido a la persistencia de nieve y viento en la región.

Villa La Angostura seguirá bajo condiciones adversas

Villa La Angostura tendrá una jornada fría e inestable. Se prevén precipitaciones en forma de nieve en áreas elevadas y fuertes ráfagas de viento. La temperatura mínima será de -2°C y la máxima alcanzará apenas los 6°C. Las condiciones meteorológicas continúan afectando sectores de la alta montaña y mantienen la recomendación de circular con extrema precaución en los corredores cordilleranos.