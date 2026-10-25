Domingo estable en Neuquén: cómo estará el tiempo en cada región

El último domingo de octubre marca el inicio de una tregua meteorológica en toda la provincia de Neuquén. De acuerdo con los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), finaliza el período de mayor inestabilidad registrado en los días previos, dando paso a condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado. Se prevé una jornada con temperaturas en paulatino ascenso hacia la tarde y vientos calmos a moderados en la mayor parte del mapa provincial.

Confluencia y Valle: sol y ascenso de la temperatura

Para la capital neuquina y zonas aledañas del Alto Valle, el domingo se presentará mayormente soleado con pasajes de nubosidad variable hacia la tarde. La mañana comenzará fresca con una mínima de 6°C, mientras que por la tarde la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 21°C. El viento soplaremos leve del sector noreste, con velocidades entre 10 y 15 km/h, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre.

Centro provincial: clima fresco y despejado en Zapala

En la zona del centro de la provincia, Zapala vivirá un domingo con tiempo estable, dejando atrás las precipitaciones dispersas. La jornada registrará una mínima de 5°C durante la madrugada y una máxima de 15°C en las horas de mayor insolación. El viento predominará del sector este y noreste a velocidades moderadas de hasta 25 km/h.

Norte neuquino: panorama primaveral en Chos Malal

En la región norte, Chos Malal y sus alrededores experimentarán una jornada agradable, con cielos algo a parcialmente nublados. Las marcas térmicas iniciarán frías en la madrugada con una mínima de 4°C, recuperándose marcadamente hacia la tarde con una máxima de 18°C. La brisa del sector norte mantendrá el ambiente seco y agradable.

Tardes templadas en San Martín de los Andes

La zona de los lagos mantendrá condiciones típicas de primavera. En San Martín de los Andes se aguarda un domingo con disminución de la nubosidad y ambiente fresco pero templado en horas de la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 2°C, registrándose posibles heladas matinales débiles, mientras que la máxima llegará a los 14°C.

Sur cordillerano: jornadas de calma en Villa La Angostura

En Villa La Angostura, el escenario meteorológico mostrará una notable mejora en comparación con el inicio del fin de semana. El cielo permanecerá entre parcial a mayormente nublado, con una mínima de 3°C y una máxima de 13°C. Los vientos serán leves de la dirección oeste, sin probabilidad de precipitaciones de significación durante la mayor parte del día.