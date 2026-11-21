La Municipalidad de Neuquén inauguró este sábado el Parque Temático Primavera, un nuevo espacio recreativo ubicado en el sector Madres Prolíferas, en la intersección de Novella y Racedo, en el barrio Gran Neuquén Norte. La apertura fue encabezada por la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, junto con vecinos y representantes de la comisión vecinal.

La plaza ocupa una superficie de 3.000 metros cuadrados y cuenta con juegos infantiles, equipamiento inclusivo, iluminación LED, nuevas veredas y un sistema de riego. Con esta apertura, se convirtió en el parque número 14 de los 34 previstos en el plan municipal de parques temáticos infantiles.

El proyecto permitió recuperar un espacio verde que, según explicaron las autoridades y los representantes barriales, presentaba problemas de inseguridad y acumulación de residuos. La propuesta está especialmente orientada a las primeras infancias y busca ofrecer un lugar de encuentro para las familias.

Cómo es el nuevo parque temático y qué juegos tiene

La propuesta tiene una temática primaveral, con grandes estructuras de flores que forman parte del mangrullo principal. El equipamiento fue diseñado para ofrecer alternativas de recreación a chicos y chicas de distintas edades.

Entre los juegos incorporados se encuentran:

Mangrullo temático: una estructura personalizada con grandes flores.

Calesita tradicional y calesita integradora.

Hamacas y spinners.

Piso de caucho: colocado en toda el área de juegos para amortiguar posibles caídas.

Uno de los aspectos destacados es que el mangrullo fue construido íntegramente con materiales reciclados, una característica que suma un componente de reutilización a la propuesta recreativa.

La intervención también incluyó nuevas veredas, hormigonado, acondicionamiento del espacio verde y un sistema de riego sistematizado.

La recuperación de un espacio que tenía problemas de inseguridad

Durante la inauguración, María Pasqualini recordó que el lugar presentaba situaciones de abandono, acumulación de basura y formación de microbasurales. Según explicó, los vecinos habían planteado la necesidad de recuperar el sector y contar con un espacio recreativo para las familias.

"Era un sector inseguro, donde los vecinos nos planteaban que se tiraba basura y había microbasurales, y que necesitaban un espacio recreativo para que las familias tuviesen un lugar", señaló la funcionaria.

En ese sentido, destacó que el proyecto no se limitó a instalar juegos infantiles, sino que contempló una renovación integral del espacio público, con iluminación, veredas, mobiliario urbano y mejoras en el entorno.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, también destacó el trabajo de los equipos municipales de obras menores, iluminación y riego.

Entre las intervenciones realizadas mencionó el refuerzo de la iluminación LED, una mejora que apunta a reducir los sectores oscuros y contribuir a la prevención de hechos de inseguridad.

Los vecinos destacaron el cambio en el barrio

La inauguración también tuvo la participación de representantes de la comisión vecinal Gran Neuquén Norte, quienes destacaron la transformación del espacio.

El presidente de la comisión, Maximiliano Rodríguez, celebró la apertura y recordó que el sector había atravesado hechos delictivos graves.

"Hoy se celebra un triunfo", expresó. Y agregó que ese triunfo se refleja ahora en "la felicidad de los chicos".

Por su parte, la vicepresidenta, Angélica Méndez, valoró la recuperación del espacio verde y la posibilidad de que las familias cuenten con un nuevo lugar de encuentro.

"Se le gana la partida a todo lo que es el abandono, y eso nos empodera también como barrio", afirmó.

La participación de los vecinos durante los trabajos fue otro de los aspectos destacados por las autoridades municipales, que señalaron la importancia de la colaboración comunitaria en la recuperación de los espacios públicos.

Neuquén ya inauguró 14 de los 34 parques temáticos previstos

Con el parque Primavera, la Municipalidad de Neuquén llegó a 14 espacios inaugurados dentro del plan de 34 parques temáticos infantiles. La iniciativa busca distribuir nuevas propuestas recreativas en diferentes barrios de la capital provincial.

El avance del programa también se refleja en otras aperturas recientes. A comienzos de noviembre quedó inaugurado el Parque Temático Selva, en el barrio 14 de Octubre, que se convirtió en el número 13 del plan.

Mejor Informado

En octubre, el municipio también había presentado el Parque de las Energías, en San Lorenzo Norte, que se destacó por sus dimensiones y por incorporar juegos y mobiliario destinados a distintas edades.

La planificación contempla que los parques tengan identidades diferentes y que las intervenciones incluyan mejoras de infraestructura, accesibilidad y condiciones de seguridad, además de los juegos.

Qué otros parques se inaugurarán próximamente

Durante el acto, Pasqualini adelantó que en diez días está prevista la inauguración de otro parque en el balneario Sandra Canale.

Además, confirmó que hay otros dos proyectos en marcha:

Parque temático del volcán: estará ubicado sobre las calles Santa Fe y Caviahue.

Parque temático de los perros: se desarrollará en el barrio Santa Genoveva.

La funcionaria remarcó que el objetivo es continuar recuperando espacios verdes y ampliar la oferta recreativa para las infancias y las familias de los distintos sectores de Neuquén.

La apertura del parque Primavera representa así un nuevo avance del programa municipal, que todavía tiene 20 espacios por inaugurar para completar la meta anunciada de 34 parques temáticos.