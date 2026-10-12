Tras el fin de semana largo, que finaliza este lunes 12 de octubre, la Policía de Neuquén ha desplegado operativos de seguridad no sólo en las zonas cordilleranas, sino también en el ingreso a la Capital por las rutas y en el centro.

Previendo que muchos vecinos de Neuquén volverán a sus hogares este lunes, durante esta mañana ya se han visto controles de documentación y alcoholemia en Ruta 7, en la mano que ingresa hacia la capital neuquina, a la altura del barrio Alta Barda.

Otro de los controles están ubicados en la zona céntrica, a la altura de Sarmiento y Misiones. Estos operativos continuarán durante la tarde en distintos puntos de la ciudad, con el fin de evitar incidentes durante el regreso a las ciudades, ya que además Neuquén es utilizada de paso por muchos turistas.

A partir de esto se recomienda transitar con precaución, previendo que habrá efectivos sobre la calzada y que puede haber interrupciones al tránsito por controles e ingreso lento por la cantidad de vehículos.