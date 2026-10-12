Cada 12 de octubre, Argentina conmemora una fecha atravesada por distintas interpretaciones históricas y culturales. En 2026, la jornada volvió a estar en el centro del debate porque el calendario oficial del Gobierno nacional la identifica como Día de la Raza, una denominación que había sido reemplazada en 2010 por la de Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La fecha recuerda la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón a América en 1492, un acontecimiento que marcó el inicio de un proceso de conquista y colonización europea en el continente. Durante décadas, la efeméride estuvo asociada a la idea del encuentro entre dos mundos, aunque con el tiempo esa mirada comenzó a ser revisada para incorporar las experiencias de los pueblos originarios y las consecuencias de la colonización.

El calendario oficial de 2026 volvió a utilizar la denominación Día de la Raza para el feriado nacional.

En Argentina, el cambio de nombre se formalizó en 2010 mediante el Decreto 1584, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La modificación buscó dejar atrás una interpretación centrada en la llegada europea y promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento de las comunidades indígenas que habitaban el territorio antes de la conquista.

La controversia volvió a instalarse este año luego de que el calendario oficial recuperara la expresión Día de la Raza. Sin embargo, la denominación legal continúa siendo motivo de discusión, ya que la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales, mantiene la referencia al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Así, el uso del nombre tradicional en las comunicaciones oficiales convive con el marco normativo vigente.

La discusión sobre el nombre de la fecha refleja distintas interpretaciones de la historia americana.

La fecha también recibe distintos nombres en otros países de América Latina y España, según la interpretación histórica que cada sociedad elige destacar. En Bolivia se conmemora el Día de la Descolonización; en Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena; en Chile, el Día del Encuentro de Dos Mundos; y en España, el Día de la Hispanidad. Estas denominaciones reflejan distintas maneras de abordar un acontecimiento que transformó profundamente la historia del continente.

Más allá del nombre utilizado, el 12 de octubre invita a reflexionar sobre el pasado colonial, reconocer la diversidad de los pueblos originarios y comprender cómo sus lenguas, tradiciones y conocimientos forman parte de las identidades actuales. El debate sobre la denominación de la fecha continúa abierto y expresa diferentes perspectivas acerca de cómo recordar uno de los procesos más significativos de la historia americana.