Este domingo 8 de noviembre dos personas fueron rescatadas en el río Limay, en Plottier, luego de ser arrastrados por la fuerte corriente. El hecho ocurrió en la tarde, cuando Neuquén era una de las ciudaes más calurosas del país y muchos vecinos buscaron refugio en las aguas del río.

Según informó la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Plottier, el alerta se recibió alrededor de las 18:55, cuando se tomó conocimiento de que dos hombres necesitaban asistencia en el río.

Frente a la emergencia, se convocó al equipo de Guardavidas de la Municipalidad y se preparó el equipamiento para el rescate, con sogas, chalecos salvavidas y más herramientas.

Destacaron que, al llegar al sector, los rescatistas encontraron importantes dificultades para ingresar con una embarcación, debido a las características del terreno, la presencia de numerosos árboles y la fuerte correntada.

Por este motivo, solicitaron la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Plottier, que acudieron con el móvil N.º 9 de Rescate y un kayak para intentar acceder a la zona.

En medio del operativo, el guardavidas acompañado por un civil consiguió cruzar a nado hasta donde se encontraban las dos personas y concretar el rescate.

Una vez fuera del agua, ambos hombres fueron asistidos por el personal de Defensa Civil, ya que se encontraban en estado de shock por la situación.

Del procedimiento también participaron efectivos de Bicipolicía y personal policial, junto con los equipos municipales y Bomberos Voluntarios.

Desde Defensa Civil destacaron el trabajo coordinado entre las instituciones y las personas que intervinieron, que permitió rescatar a los dos hombres y ponerlos a salvo.