Una caminata por uno de los senderos más emblemáticos de Villa La Angostura terminó con un operativo de rescate este sábado por la tarde, cuando un turista sufrió una lesión en una de sus piernas mientras se dirigía hacia el Bosque de los Arrayanes.

El alerta fue recibido alrededor de las 15:30 horas, cuando se informó que el visitante se encontraba a la altura aproximada del kilómetro 10 del recorrido y no podía continuar la marcha por sus propios medios debido a un traumatismo en el tobillo derecho.

Un rescate en una zona de difícil acceso

Ante la situación, se activó un operativo conjunto que reunió a personal de Prefectura Naval Argentina, Parques Nacionales, el Grupo de Rescate local y agentes de la Dirección de Fauna.

En este contexto, los equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar donde se encontraba el turista para brindarle asistencia inicial y evaluar la forma más segura de evacuarlo. Debido a la distancia respecto de los accesos terrestres y a las limitaciones que presentaba para caminar, se resolvió realizar el traslado por vía lacustre.

Evacuación por el Nahuel Huapi

Tras la atención inicial en el sendero hacia el Bosque de Arrayanes, el visitante fue embarcado y trasladado por el lago Nahuel Huapi hasta Bahía Mansa. Una vez en tierra, fue derivado al hospital de Villa La Angostura para la realización de estudios médicos y una evaluación más precisa de la lesión.

Según trascendió, el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y concluyó cerca de las 17 horas, aproximadamente una hora y media después de que ingresara el llamado de emergencia.

Un sendero exigente que requiere precauciones

El sendero que une Bahía Mansa con el Bosque de los Arrayanes es uno de los recorridos más elegidos por quienes visitan Villa La Angostura. Sin embargo, sus casi 12 kilómetros de extensión exigen una condición física adecuada y ciertas precauciones.

Durante los 12 km que lo componen, hay raíces expuestas, pendientes, sectores irregulares y tramos pedregosos que pueden provocar caídas o lesiones, especialmente cuando las condiciones del terreno son adversas o los caminantes no cuentan con el equipamiento apropiado.