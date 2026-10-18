En el marco de la situación que atraviesa gran parte de Neuquén por las intensas lluvias, el corte de caminos y el desborde del río, los Bomberos de Picún Leufú fueron héroes a la hora de asistir a una mujer mayor que necesitaba ayuda.

El pedido de asistencia llegó a través de Protección Civil de Paso Aguerre. En el mismo se solicitaba la ayuda para Margarita Santa Marifil, de 76 años, quien se encontraba aislada en Chacra N.º 10, Paraje Limay Centro, jurisdicción de Picún Leufú.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de Picún Leufú, personal del Hospital, Defensa Civil y Policía, quienes coordinaron las acciones necesarias para evaluar la situación y llevar adelante la asistencia solicitada, siempre priorizando la seguridad de la persona afectada y de los equipos intervinientes.

Luego de un rescate exitoso, las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados y extremar las precauciones ante las condiciones climáticas actuales.

El operativo es uno más de los que se han realizado durante estas semanas de temporal y lluvias, que han dejado localidades aisladas por la dificultad de llegar, con viviendas inundadas y personas evacuadas.