Esta mañana quedó inaugurada la línea 33 de los colectivos 100% eléctricos que ya recorren las distintas calles de Neuquén capital, tanto para fines turísticos como urbanos.

En el marco de la puesta en marcha de una línea de colectivos que será fundamental para el desarrollo turístico, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa detalló: “Inauguramos la línea 33, recuerden que venimos de 25 líneas. Esta será protagónica y conectará el balneario Duclot con la Península Hiroki intercalando por todos los balnearios de la ciudad”.

El funcionario municipal comentó que “habíamos programado este cambio y lo hacemos hoy, son 35 kilómetros de costa que conectará balnearios por este concepto turístico y también en lo que tiene que ver con la conectividad urbana, donde gente de Polvorines y Limay podrán acceder a este servicio”.

Los buses de la línea 33 son los eléctricos que ya transitan por distintas calles de la capital provincial. En cuanto a mencionada línea, la frecuencia será de 45 minutos, en tanto que el perfil será esencialmente turístico.

“La ciudad tiene más de 36 kilómetros de paseo costero, pero la línea 33 va a recorrer todo el paseo con una frecuencia de 45 minutos, eso es muy importante”, manifestó la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini.

La temporada de verano se pone en marcha en Neuquén el próximo 1 de noviembre.

Los funcionarios municipales destacaron que el transporte público llega a todos los barrios a partir de la doble función turística y urbana de los colectivos.

En total, hay en Neuquén 236 colectivos y 33 líneas, de las cuales hoy se inauguró la última pensada para el sector costero de la ciudad.

“Tenemos diferentes lugares donde las familias disfrutan, esto consolida a Neuquén como destino turístico”, concluyó Pasqualini.



