El Juzgado Electoral de Neuquén hizo una estimación de los argentinos habilitados para votar en cada municipio de la provincia de cara a las elecciones del 14 de febrero de 2027, día en el cual irán a las urnas la mayoría de las localidades de la jurisdicción norpatagónica.

Los electores habilitados por género en cada municipio de Neuquén

Aluminé: 2645 hombres y 2657 mujeres



Andacollo: 1355 hombres y 1408 mujeres



Añelo: 5929 hombres y 3239 mujeres



Bajada del Agrio: 559 hombres y 479 mujeres



Barrancas: 587 hombres y 551 mujeres



Buta Ranquil: 1437 hombres y 1343 mujeres



Caviahue-Copahue: 610 hombres y 555 mujeres



Centenario: 19856 hombres y 18996 mujeres



Chos Malal: 6063 hombres y 6474 mujeres



Cutral Co: 15432 hombres y 16559 mujeres



Villa El Chocón: 1124 hombres y 818 mujeres



El Cholar: 522 hombres y 480 mujeres



El Huecú: 704 hombres y 676 mujeres



Huinganco: 491 hombres y 479 mujeres



Junín de los Andes: 7462 hombres y 7595 mujeres



Las Coloradas: 455 hombres y 428 mujeres



Las Lajas: 2549 hombres y 2535 mujeres



Las Ovejas: 746 hombres y 746 mujeres



Loncopué: 2400 hombres y 2541 mujeres



Los Miches: 356 hombres y 288 mujeres



Mariano Moreno: 1320 hombres y 1262 mujeres



Neuquén: 121749 hombres y 124344 mujeres



Picún Leufú: 2033 hombres y 1735 mujeres



Piedra del Águila: 1693 hombres y 1684 mujeres



Plaza Huincul: 8919 hombres y 8083 mujeres



Plottier: 23330 hombres y 22334 mujeres



Rincón de los Sauces: 12189 hombres y 9458 mujeres



San Martín de los Andes: 17034 hombres y 17493 mujeres



San Patricio del Chañar: 6047 hombres y 4689 mujeres



Senillosa: 5692 hombres y 4671 mujeres



Taquimilán: 497 hombres y 429 mujeres



Tricao Malal: 516 hombres y 474 mujeres



Villa la Angostura: 7159 hombres y 6882 mujeres



Villa Pehuenia: 1222 hombres y 1056 mujeres



Vista Alegre: 2819 hombres y 2134 mujeres



Zapala: 15558 hombres y 16468 mujeres



Sauzal Bonito: 109 hombres y 101 mujeres



Aguada San Roque: 133 hombres y 87 mujeres



Los Chihuidos: 101 hombres y 66 mujeres



Octavio Pico: 73 hombres y 56 mujeres



El Sauce: 274 hombres y 189 mujeres



Paso Aguerre: 199 hombres y 146 mujeres



Santo Tomás: 259 hombres y 199 mujeres



Pilo Lil: 92 hombres y 79 mujeres



Villa Traful: 417 hombres y 314 mujeres



Los Catutos: 289 hombres y 223 mujeres



Covunco Abajo: 156 hombres y 115 mujeres



Ramón Castro: 208 hombres y 133 mujeres



Villa del Puente Picún Leufú: 160 hombres y 111 mujeres



Quili Malal: 59 hombres y 65 mujeres



Chorriaca: 191 hombres y 198 mujeres



Villa Curí Leuvú: 331 hombres y 251 mujeres



Coyuco-Cochico: 131 hombres y 82 mujeres



Guañacos: 186 hombres y 148 mujeres



Villa del Nahueve: 206 hombres y 185 mujeres



Varvarco: 305 hombres y 247 mujeres



Manzano Amargo: 331 hombres y 284 mujeres



Villa Meliquina: 229 hombres y 196 mujeres

En total, son 607.604 electores argentinos habilitados para sufragar a lo largo y a lo ancho de la provincia del Neuquén.