El Juzgado Electoral de Neuquén hizo una estimación de los argentinos habilitados para votar en cada municipio de la provincia de cara a las elecciones del 14 de febrero de 2027, día en el cual irán a las urnas la mayoría de las localidades de la jurisdicción norpatagónica.
Los electores habilitados por género en cada municipio de Neuquén
Aluminé: 2645 hombres y 2657 mujeres
Andacollo: 1355 hombres y 1408 mujeres
Añelo: 5929 hombres y 3239 mujeres
Bajada del Agrio: 559 hombres y 479 mujeres
Barrancas: 587 hombres y 551 mujeres
Buta Ranquil: 1437 hombres y 1343 mujeres
Caviahue-Copahue: 610 hombres y 555 mujeres
Centenario: 19856 hombres y 18996 mujeres
Chos Malal: 6063 hombres y 6474 mujeres
Cutral Co: 15432 hombres y 16559 mujeres
Villa El Chocón: 1124 hombres y 818 mujeres
El Cholar: 522 hombres y 480 mujeres
El Huecú: 704 hombres y 676 mujeres
Huinganco: 491 hombres y 479 mujeres
Junín de los Andes: 7462 hombres y 7595 mujeres
Las Coloradas: 455 hombres y 428 mujeres
Las Lajas: 2549 hombres y 2535 mujeres
Las Ovejas: 746 hombres y 746 mujeres
Loncopué: 2400 hombres y 2541 mujeres
Los Miches: 356 hombres y 288 mujeres
Mariano Moreno: 1320 hombres y 1262 mujeres
Neuquén: 121749 hombres y 124344 mujeres
Picún Leufú: 2033 hombres y 1735 mujeres
Piedra del Águila: 1693 hombres y 1684 mujeres
Plaza Huincul: 8919 hombres y 8083 mujeres
Plottier: 23330 hombres y 22334 mujeres
Rincón de los Sauces: 12189 hombres y 9458 mujeres
San Martín de los Andes: 17034 hombres y 17493 mujeres
San Patricio del Chañar: 6047 hombres y 4689 mujeres
Senillosa: 5692 hombres y 4671 mujeres
Taquimilán: 497 hombres y 429 mujeres
Tricao Malal: 516 hombres y 474 mujeres
Villa la Angostura: 7159 hombres y 6882 mujeres
Villa Pehuenia: 1222 hombres y 1056 mujeres
Vista Alegre: 2819 hombres y 2134 mujeres
Zapala: 15558 hombres y 16468 mujeres
Sauzal Bonito: 109 hombres y 101 mujeres
Aguada San Roque: 133 hombres y 87 mujeres
Los Chihuidos: 101 hombres y 66 mujeres
Octavio Pico: 73 hombres y 56 mujeres
El Sauce: 274 hombres y 189 mujeres
Paso Aguerre: 199 hombres y 146 mujeres
Santo Tomás: 259 hombres y 199 mujeres
Pilo Lil: 92 hombres y 79 mujeres
Villa Traful: 417 hombres y 314 mujeres
Los Catutos: 289 hombres y 223 mujeres
Covunco Abajo: 156 hombres y 115 mujeres
Ramón Castro: 208 hombres y 133 mujeres
Villa del Puente Picún Leufú: 160 hombres y 111 mujeres
Quili Malal: 59 hombres y 65 mujeres
Chorriaca: 191 hombres y 198 mujeres
Villa Curí Leuvú: 331 hombres y 251 mujeres
Coyuco-Cochico: 131 hombres y 82 mujeres
Guañacos: 186 hombres y 148 mujeres
Villa del Nahueve: 206 hombres y 185 mujeres
Varvarco: 305 hombres y 247 mujeres
Manzano Amargo: 331 hombres y 284 mujeres
Villa Meliquina: 229 hombres y 196 mujeres
En total, son 607.604 electores argentinos habilitados para sufragar a lo largo y a lo ancho de la provincia del Neuquén.