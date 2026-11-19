El Juzgado Electoral de Neuquén realizó una estimación de los extranjeros habilitados para votar de cara a las elecciones 2027 en Neuquén, donde el próximo 14 de febrero se definirá un nuevo gobernador, vicegobernador, la nueva composición de la Legislatura e intendentes en la mayoría de los municipios de la provincia, salvo los casos de Rincón de los Sauces, Plottier, Villa la Angostura y Plaza Huincul.
De acuerdo a los datos recopilados por el máximo órgano electoral de la provincia, hay 6075 personas extranjeras en condiciones de sufragar en toda la región. El número en cada localidad y la distribución por género.
Aluminé: 20 mujeres y 14 hombres
Andacollo: 1 mujer y 7 hombres
Añelo: 22 mujeres y 31 hombres
Bajada del Agrio: 2 mujeres y 4 hombres
Barrancas: 1 mujer
Buta Ranquil: 6 hombres
Caviahue-Copahue: 2 mujeres
Centenario: 440 mujeres y 376 hombres
Chos Malal: 8 mujeres y 3 hombres
Cutral Co: 73 mujeres y 35 hombres
El Chocón: 23 mujeres y 6 hombres
El Huecú: 3 mujeres y 1 hombre
Huinganco: 2 mujeres
Junín de los Andes: 20 mujeres y 14 hombres
Las Coloradas: 1 mujer y 6 hombres
Las Lajas: 20 mujeres y 9 hombres
Las Ovejas: 1 hombre
Loncopué: 14 mujeres y 9 hombres
Mariano Moreno: 16 mujeres y 14 hombres
Neuquén: 1806 mujeres y 1070 hombres
Picún Leufú: 33 mujeres y 35 hombres
Piedra del Águila: 28 mujeres y 24 hombres
Plaza Huincul: 99 mujeres y 64 hombres
San Martín de los Andes: 153 mujeres y 152 hombres
San Patricio del Chañar: 204 mujeres y 329 hombres
Senillosa: 149 mujeres y 140 hombres
Taquimilán: 2 mujeres y 3 hombres
Tricao Malal: 1 hombre
Villa Pehuenia: 14 mujeres y 28 hombres
Vista Alegre: 87 mujeres y 110 hombres
Zapala: 181 mujeres y 151 hombres
Villa Traful: 4 mujeres y 3 hombres
Quili Malal: 1 mujer