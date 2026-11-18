El Juzgado Electoral de Neuquén declaró inadmisible la acción de amparo presentada por Jorge Omar Sobisch contra el Movimiento Popular Neuquino (MPN). También rechazó las dos medidas cautelares que había solicitado.

Como afiliado y aspirante a precandidato a gobernador, Sobisch pidió que se ordenara a la Junta de Gobierno del MPN convocar en 24 horas a elecciones internas para los comicios provinciales del 14 de febrero de 2027.

El organismo se apoyó en una serie de sucesos para fundamentar su decisión

No se agotó la vía partidaria. El propio actor reconoció que no había agotado las instancias internas. Las gestiones que invocó no llegaron al órgano competente. Por eso no existe un acto u omisión lesiva del partido que habilite el amparo. La resolución cita doctrina y jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral según la cual la intervención judicial es la última instancia.

Los jueces no pueden reformar la Carta Orgánica. Lo solicitado no era que se cumpliera el estatuto partidario sino que se modificara por vía judicial: avales, plazos y cronograma. Esa facultad corresponde exclusivamente a la Convención Provincial, con mayoría de dos tercios. La Carta Orgánica además prevé su propio mecanismo para el caso en que no se oficialicen listas. La resolución invoca la autonomía partidaria y el “ámbito de reserva” de los partidos políticos (art. 38 de la Constitución Nacional y art. 56 de la Constitución Provincial).

El cronograma electoral no fue objeto de tratamiento. La denuncia de una supuesta “maniobra de exclusión” a través del calendario electoral se dirigía al Poder Ejecutivo, que no fue demandado. La resolución señala además que el Decreto N° 1860/2026 cumple los plazos del Código Electoral Provincial.