El empleo industrial en Neuquén alcanzó un máximo histórico durante el primer trimestre de 2026. La industria manufacturera registró 14.382 trabajadores asalariados, el nivel más alto de una serie estadística que se remonta a 1996.

Los datos corresponden al Ministerio de Capital Humano de la Nación y fueron procesados por la Subsecretaría de Industria y Modernización de Neuquén. La evolución de los últimos cinco años muestra además que el empleo del sector aumentó un 64%.

Sobre este tema habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 el subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales.

“Estos más de 14.000 puestos de trabajo tienen que ver con la industria manufacturera. Hay que tener en cuenta que, en los últimos tres años, el empleo industrial en el país cayó 6% y acá viene creciendo a cifras buenas, 64% en los últimos cinco años y 15% en los últimos tres”, expresó el funcionario en primer lugar.

En el mismo sentido manifestó: “Mientras que en el resto del país el empleo industrial cae, en Neuquén crece, de cada 100 puestos que se crearon en los últimos tres años, 15 fueron para la industria manufacturera, lo cual nos pone muy felices porque la industria es una actividad que permite agregar valor, genera empleo y nos distingue, Neuquén vive un momento muy positivo en toda su actividad económica”.

“En los últimos tres años, la industria creció por el doble de los empleos que se crearon en Neuquén. Creció 9% el empleo más o menos, lo que hay que entender es que esto no es casualidad”, dijo Morales en AM550 y comentó sobre la misma línea que “tiene que ver con Vaca Muerta, pero con lo que hace el Gobierno con la seguridad jurídica, estabilidad en las reglas del juego, mantenimiento de las cuentas en orden y el hecho de volcar recursos a obras de infraestructura cuando antes se destinaban a gastos corrientes”.

Destacó el sector empresarial neuquino como “resiliente” al adquirir “un conocimiento para explotar el no convencional, esto es la conjunción entre el sector público y el privado con buena formación geológica”.

“Sabemos que la industria tiene grandes desafíos, lo viviremos esta semana con la AOG donde empresas vendrán a introducirse en la cadena de valor de Vaca Muerta. Creo que tenemos la tarea de apoyar al sector productivo y tratar de diversificar nuestra matriz productiva, generar otras actividades que nos permitan sustentabilidad a largo plazo cuando no se demande gas y petróleo”, comentó el subsecretario de Industria y Modernización de Neuquén en el programa La Mañana es de la Primera.

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