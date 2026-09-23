Un hallazgo que generó preocupación entre las autoridades municipales puso nuevamente el foco sobre la disposición de residuos especiales en la ciudad de Neuquén. Durante una recorrida de inspección, personal municipal encontró 32 kilos de medicamentos vencidos descartados en contenedores de residuos de la vía pública, en distintos puntos de calle San Martín.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, explicó a Mejor Informado que el hecho ocurrió cuando un inspector de tránsito realizaba una recorrida por la zona y advirtió la presencia de una gran cantidad de medicamentos en un contenedor.

“Rápidamente dimos intervención al área de Ambiente y fuimos a verificar. Efectivamente, pudimos constatar que se trataba de medicamentos en sus envoltorios, todos sin abrir, sin utilizar y sin consumir”, explicó Baggio.

El funcionario detalló que los medicamentos estaban dentro de sus cajas y que incluso algunos permanecían en los envases. El hallazgo se produjo en dos puntos de calle San Martín: uno en la intersección con Río Negro y otro con Chubut.

En total, se recolectaron 32 kilos de medicamentos distribuidos en 12 bolsas, que fueron retirados con la intervención de la empresa encargada de la gestión de residuos patógenos para garantizar su disposición segura.

El funcionario detalló que los medicamentos estaban dentro de sus cajas y que incluso algunos permanecían en los envases. El hallazgo se produjo en dos puntos de calle San Martín: uno en la intersección con Río Negro y otro con Chubut.

El riesgo de dejar medicamentos al alcance de cualquiera

Baggio advirtió que el descarte de este tipo de residuos en la vía pública representa un riesgo tanto para el ambiente como para las personas. “Nos preocupamos mucho porque eso no tiene que ocurrir. Se trata de un elemento considerado patógeno que tiene un alto poder de contaminación”, señaló.

Según explicó, estos residuos pueden representar un peligro si llegan al aire, suelo o agua, pero también ante una eventual ingesta accidental o voluntaria por parte de personas o animales.

La preocupación aumenta porque los medicamentos fueron encontrados dentro de contenedores de uso habitual, quedando potencialmente al alcance de transeúntes, niños o animales.

Un dato que llamó la atención: había muestras médicas

Durante la revisión del material recolectado apareció además un dato que podría aportar una nueva pista sobre su procedencia. “Muchos de los medicamentos que pudimos chequear y revisar ahí eran muestras médicas”, indicó Baggio.

El funcionario explicó que se trataba de presentaciones diferentes a las habituales, con cantidades reducidas de comprimidos, características propias de las muestras entregadas por laboratorios a profesionales del sector.

Desde el Municipio aclararon que todavía no existen pruebas para determinar quién realizó el descarte, aunque ya comenzaron a realizar diligencias para intentar identificar al responsable.

Buscan al responsable

Baggio confirmó que se solicitaron imágenes de las cámaras de seguridad de la ciudad y también de vecinos de la zona, con el objetivo de reconstruir cómo fueron descartados los medicamentos y determinar quién los arrojó. “Vamos a ver qué arrojan estas investigaciones preliminares y tratar de dar con quien sea el responsable”, sostuvo.

El descarte de medicamentos en la vía pública está contemplado como una contravención a la legislación ambiental, por lo que, si se logra identificar a la persona responsable, podría intervenir el área correspondiente para determinar la infracción.

¿Dónde se pueden llevar los medicamentos vencidos en Neuquén?

Desde el Municipio recordaron que no es necesario tirar los medicamentos vencidos a la basura ni dejarlos en la vía pública. La ciudad cuenta con un programa de Recolección Segura de Medicamentos Vencidos, que permite a los vecinos llevarlos a las farmacias que cuentan con los contenedores rojos destinados específicamente a este tipo de residuos.

El objetivo es evitar que los medicamentos terminen mezclados con los residuos domiciliarios o abandonados en espacios públicos y garantizar que reciban un tratamiento adecuado.

En este caso, los 32 kilos encontrados en la vía pública fueron retirados y derivados para su tratamiento como residuo patógeno, evitando que permanecieran expuestos en los contenedores de la ciudad.