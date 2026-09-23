El reconocido médico pediatra, Dr. Felix Trossero, especializado en cirugía cardiovascular pediátrica, se convirtió en víctima de un robo ocurrido en las inmediaciones del Hospital Castro Rendón.

El cirujano estaba próximo a viajar a Nigeria para participar de una misión sanitaria dedicada a la atención de niños con cardiopatías congénitas. El profesional emprendería el viaje con otros cardiólogos. La misión comenzará durante los primeros días de octubre y tendrá una duración aproximada de 18 días.

Ahora el reconocido médico sufrió un hecho trágico y angustiante, ya que sufrió un robo cuando volvía de realizar una cirugía en General Roca. Había dejado su vehículo estacionado cerca del hospital neuquino y desafortunadamente, al regresar encontró la cerradura forzada y la falta de elementos de vital importancia para su labor.

Las importantes herramientas que robaron

Entre los objetos sustraídos se encuentran las lupas quirúrgicas, las cuales son únicas y adaptadas a las medidas específicas del doctor Trossero.

Los elementos son fundamentales ya que los utiliza para amplificar su visión durante las cirugías, permitiéndole realizar su trabajo de manera precisa y eficiente. Además, también fue robado un frontal luz.

Trossero relató que se bajó del auto sabiendo que no estaría más de 30 minutos, dejó los elementos en el baúl fuera de la vista de cualquier persona y corroboró que la cerradura quede cerrada. Sin embargo lograron forzarla.

Además agregó que siempre deja su vehículo cerca del trabajo y nunca le había ocurrido nada. Esta vez los delincuentes lograron llevarse dos mochilas con lupas que probablemente no le sirvan a nadie más que a él.

Las herramientas son indispensables para continuar su trabajo y además implican un alto costo económico y un largo trámite, ya que son importados.

El llamado a la solidaridad del médico

Por el momento, Trossero adelantó que seguirá trabajando con lupas prestadas, sin embargo no es lo mismo ya que las robadas estaban hechas a medida, en relación a su altura con la camilla.

En caso de que cualquier persona haya visto el robo o vea estos elementos a la venta en algún sitio, pueden comunicarse con el Dr. Trossero. También pide a quienes se los llevaron que reflexionen y los dejen en la puerta del Hospital Castro Rendón, donde fueron robados.

La denuncia correspondiente sería realizada y el doctor espera recuperar estos elementos lo más pronto posible, teniendo en cuenta su futuro viaje.

La próxima misión del profesional

Trossero viajaría el próximo 4 de octubre hacia el país africano, donde participaría de una misión de VOOM Foundation de Estados Unidos, junto con 18 profesionales de distintos países. También participarán especialistas de Australia, Estados Unidos, entre otros. Desde la Patagonia viajarán cinco personas: tres pertenecen al Hospital Castro Rendón y dos trabajan en la Clínica Juan XXIII.

El profesional ya había sido parte de una misión así y viajó mientras se encontraba en Montreal, Canadá, donde realizaba su formación profesional.