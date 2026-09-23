La discusión que cambió el festejo

Los alumnos del CPEM 28 tenían previsto celebrar el Día del Estudiante este martes 22 de septiembre con actividades y un almuerzo a base de panchos en el gimnasio Javier Carriqueo, de San Martín de los Andes.

La jornada, sin embargo, terminó de una manera muy distinta a la esperada: los estudiantes no recibieron el refrigerio previsto después de que una disputa entre docentes, auxiliares, ATE y el Ejecutivo municipal impidiera resolver el uso de la cocina del gimnasio.

El espacio había sido reservado durante toda la semana por el Consejo Provincial de Educación (CPE) ante el municipio para que distintas instituciones educativas de la ciudad pudieran realizar allí sus actividades por el Día del Estudiante. Este martes era el turno del CPEM 28.

La cocina del gimnasio quedó en el centro de la disputa. Foto: Gentileza La Montaña

El conflicto se concentró en la cocina

La controversia surgió por el uso de la cocina del gimnasio. De un lado estaban los auxiliares que trabajan diariamente en el predio y, del otro, los docentes y auxiliares de la escuela que debían preparar el refrigerio para los estudiantes.

La discusión se extendió entre los adultos involucrados y no logró destrabarse.

En medio del conflicto intervino el secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, quien recientemente pasó a tener también a su cargo la Subsecretaría de Deportes, área de la que dependen los gimnasios municipales, a partir de un cambio de organigrama.

La intervención tampoco permitió alcanzar una solución para preparar los panchos.

El resultado fue que los alumnos del CPEM 28 quedaron sin el almuerzo que estaba previsto para la jornada.

El CPEM 28 tenía previsto compartir panchos durante el festejo. Foto: Gentileza RSM

La escuela denunció lo ocurrido

El episodio tomó estado público luego de que se viralizaran videos de directivos del CPEM 28 en los que informaban a la comunidad educativa que los panchos no iban a ser distribuidos a raíz de la discusión gremial.

Desde la institución confirmaron además que realizaron una presentación ante la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente de la provincia de Neuquén.

La escuela consideró que los panchos formaban parte del refrigerio que la institución está comprometida a garantizar a sus estudiantes.

ATE dio una versión diferente

El secretario general de ATE San Martín de los Andes, Segundo Andrade, sostuvo en declaraciones radiales una versión diferente sobre lo ocurrido.

Según planteó el dirigente, los alumnos sí llegaron a comer los panchos, mientras que desde el CPEM 28 negaron esa versión.

De esta manera, quedaron expuestas dos versiones contrapuestas sobre un mismo episodio: mientras la institución educativa sostiene que los estudiantes no recibieron el refrigerio previsto y realizó una denuncia, desde ATE se afirmó que los alumnos sí comieron.

La escuela presentó una denuncia ante la Defensoría provincial. Foto: Gentileza RSM

Una jornada estudiantil terminó en medio del conflicto

La polémica no quedó limitada a la discusión por el uso de una cocina. El episodio terminó afectando directamente una actividad organizada para que los alumnos del CPEM 28 pudieran celebrar el Día del Estudiante.

Mientras continúa el cruce entre las distintas partes involucradas, la denuncia presentada por la institución quedó en manos de la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente.

Hasta el momento, según el material disponible, no se conoció una respuesta oficial del municipio ni del CPE sobre el resultado de esa presentación.