El Gobierno de Neuquén oficializó la creación e incorporación de 43 cargos presupuestarios para el Sistema Público Provincial de Salud (SPPS). Las medidas fueron establecidas mediante los decretos 1892, 1893, 1894 y 1895, firmados el 16 de noviembre de 2026, y alcanzan a las regiones sanitarias Confluencia y del Pehuén.

La decisión contempla tres líneas de acción: incorporar 10 enfermeros al Hospital Plottier, conformar los equipos de dos nuevos Dispositivos de Inclusión Habitacional (DIH) en salud mental y sumar tres profesionales especialistas que finalizaron su formación en el sistema provincial de residencias.

Los primeros 40 cargos corresponden a las nuevas estructuras de enfermería y salud mental. Sin embargo, permanecerán vacantes hasta que el Ministerio de Salud convoque a los respectivos concursos públicos. En cambio, los tres cargos profesionales restantes contemplan designaciones directas en período de prueba, con retroactividad al 1 de octubre de 2026.

Diez nuevos enfermeros para el Hospital de Plottier

A través del Decreto 1892, el Ejecutivo provincial creó 10 cargos de Enfermería para el Hospital Plottier Dr. Alberto Herrera, que depende de la Región Sanitaria Confluencia.

La incorporación responde a la ampliación de la capacidad asistencial del sector de Pediatría. Hasta ahora, el servicio cubría sus necesidades mediante recargos horarios y redistribución de tareas entre el personal disponible.

Con los nuevos puestos, el objetivo es garantizar una cobertura de enfermería continua durante los tres turnos diarios, mejorar la organización del servicio y acompañar el crecimiento de la atención pediátrica.

Salud mental: crearán dos Dispositivos de Inclusión Habitacional

Otros 30 cargos estarán destinados a poner en funcionamiento dos Dispositivos de Inclusión Habitacional (DIH), uno en el área de Parque Industrial y otro en Zapala.

Se trata de espacios de Nivel de Complejidad II, pensados para acompañar a personas con padecimientos de salud mental que atraviesan procesos de externación y pueden desarrollar su vida en comunidad, aunque necesitan asistencia y apoyos específicos.

La iniciativa se enmarca en la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y la Ley Provincial 3182, que establecen un modelo de atención con enfoque comunitario y promueven alternativas a la internación hospitalaria.

Cómo estará integrado el DIH de Parque Industrial

El Decreto 1894 estableció la creación del dispositivo que dependerá técnica y administrativamente de la Región Sanitaria Confluencia.

Para su funcionamiento se contemplaron 16 cargos, distribuidos de la siguiente manera:

1 psicólogo.

1 licenciado en Servicio Social.

1 técnico en Acompañamiento Terapéutico.

6 enfermeros.

1 administrativo.

6 operadores territoriales.

El equipo tendrá una composición interdisciplinaria, con profesionales y operadores destinados al acompañamiento cotidiano de las personas que utilicen el dispositivo.

Qué personal tendrá el DIH de Zapala

En tanto, el Decreto 1893 creó 14 cargos para el DIH Zapala, que dependerá de la Jefatura de Servicio de Salud Mental del Hospital Zapala Jorge Juan Pose, correspondiente a la Región Sanitaria del Pehuén.

La estructura prevista incluye:

1 psicólogo.

1 licenciado en Servicio Social.

1 técnico en Acompañamiento Terapéutico.

5 enfermeros.

1 administrativo.

5 operadores territoriales.

La distribución permite identificar una diferencia respecto del dispositivo de Parque Industrial: el establecimiento de Zapala contará con dos puestos menos, principalmente por la cantidad de enfermeros y operadores territoriales previstos.

Tres especialistas se incorporarán al sistema público provincial

El cuarto decreto, identificado como 1895, contempla la creación de tres cargos profesionales y la designación directa de especialistas que completaron su formación en el Sistema Provincial de Residencias por Especialidad.

Las incorporaciones se realizarán en período de prueba y tendrán retroactividad al 1 de octubre de 2026.

La medida se encuadra en la Ley Provincial 3438, que regula el régimen de contrataciones rentadas y obligatorias para profesionales formados en el sistema de residencias de Neuquén.

A través de este esquema, quienes completan su especialización en la Provincia deben prestar servicios bajo el régimen de Dedicación Exclusiva en distintos establecimientos asistenciales.

El objetivo es favorecer la permanencia de los profesionales en el sistema público, promover su radicación en distintas localidades y mejorar la distribución territorial de los recursos humanos especializados.

Por qué Neuquén refuerza los dispositivos de salud mental

La creación de los DIH de Parque Industrial y Zapala se suma a una estrategia provincial que busca ampliar las alternativas de atención fuera de los hospitales.

Los dispositivos habitacionales tienen una función diferente a la de los centros de día: están orientados a acompañar procesos de inclusión social y autonomía de personas que necesitan apoyos para sostener su vida cotidiana en comunidad.

En marzo de 2026, el Gobierno provincial presentó la estrategia Salud Mental Accesible (SaMA+), que contempla atención ampliada, equipos de enlace territorial y dispositivos comunitarios.

Además, Mejor Informado publicó en agosto de 2026 que Neuquén contaba con cuatro dispositivos de inclusión habitacional en funcionamiento, distribuidos entre Neuquén capital, Centenario y San Martín de los Andes.

La incorporación de Parque Industrial y Zapala permitirá ampliar esa red territorial, aunque su impacto efectivo dependerá de la cobertura de los cargos y de la puesta en funcionamiento de ambos espacios.

Qué cambia desde ahora y cuándo comenzarán a funcionar

La creación presupuestaria no significa que los 40 puestos correspondientes a enfermería y salud mental ya estén cubiertos.

Según los decretos 1892, 1893 y 1894, esos cargos permanecerán vacantes hasta que el Ministerio de Salud instrumente los respectivos concursos públicos.

Por lo tanto, todavía deben completarse los procedimientos administrativos necesarios para seleccionar al personal que integrará los equipos.

En el caso de los tres especialistas alcanzados por el Decreto 1895, el mecanismo es diferente: se dispuso su designación directa, en período de prueba, con vigencia retroactiva al 1 de octubre.