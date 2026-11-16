La provincia de Neuquén inaugurará el nuevo edificio del Banco de Leche Humana, ubicado dentro del predio del Hospital de Cutral Co-Plaza Huincul. La apertura de las instalaciones representa un paso importante para un servicio que desde hace diez años trabaja en la recolección, procesamiento y distribución de leche materna destinada a bebés prematuros y recién nacidos que necesitan cuidados especiales.

En diálogo con el programa La Primera Mañana, que se emite por AM 550, Martín Sapag, integrante del equipo del Banco de Leche Humana, expresó su alegría por la inauguración y destacó el trabajo colectivo que hizo posible el crecimiento del servicio. "Es una alegría que no se puede explicar. Además, la coincidencia de que la inauguramos el Día de la Prematurez", expresó Sapag, quien remarcó que detrás de estos diez años de trabajo hay una amplia red de personas e instituciones.

En ese sentido, mencionó a quienes participan de la recolección de leche, las mamás donantes, los equipos de las terapias neonatales y los distintos centros de salud que colaboran diariamente para que el alimento llegue a los bebés que más lo necesitan.

El impacto del Banco de Leche Humana en los bebés prematuros

Sapag explicó que la creación del banco significó un cambio fundamental en la atención de los recién nacidos prematuros, muchos de los cuales nacen con apenas 600 o 700 gramos y atraviesan situaciones de extrema fragilidad. Antes de contar con este servicio, las madres cuyos hijos permanecían internados en terapias neonatales muchas veces no podían producir la cantidad de leche necesaria, debido a las circunstancias del nacimiento y a las complicaciones de salud que atravesaban.

A partir del funcionamiento del banco, otras madres que tienen bebés sanos y nacidos a término pueden donar leche para alimentar a esos recién nacidos. "Empezamos a alimentar a todos los bebés que lo necesitaron, tanto del sector público como del privado, tanto en la capital como en el interior", señaló.

El profesional destacó que el impacto sanitario se refleja en la disminución de la mortalidad neonatal y en la reducción de distintas enfermedades, cirugías, tratamientos con antibióticos, necesidad de oxígeno y posibles secuelas.

Pero también puso el acento en una dimensión que no siempre puede medirse: "Lo que no es medible es menos sufrimiento humano".

Un edificio más amplio y equipado

Las nuevas instalaciones permitirán mejorar las condiciones de trabajo y los procesos de recepción, preparación y procesamiento de la leche donada.

El proyecto contempla una superficie total de 378 metros cuadrados, de los cuales 314 serán cubiertos, frente a los apenas 35 metros cuadrados que ocupaba anteriormente el servicio.

El nuevo edificio fue construido en el ala noroeste del hospital, en la esquina de avenida Schreiber y Las Lengas. Cuenta con espacios diseñados para facilitar la circulación y la recepción de las donaciones, además de sectores específicos para las distintas tareas del equipo.

Sapag confirmó que el equipamiento ya fue instalado y probado. "Ya lo probamos, todo funciona al pelo", aseguró durante la entrevista radial.

Una pasteurizadora desarrollada en Neuquén

Uno de los anuncios más importantes que realizó Sapag en AM 550 fue la incorporación de una nueva pasteurizadora, desarrollada mediante un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El equipo fue financiado inicialmente con fondos del Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM), además de aportes privados y recursos del Ministerio de Salud de la provincia.

La particularidad de esta tecnología es que utiliza aire en lugar de agua para realizar el proceso de pasteurización. Según adelantó Sapag, el equipo sería trasladado al nuevo edificio y posteriormente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaría las pruebas correspondientes para certificar su funcionamiento. "Si esa pasteurizadora pasa la prueba de la certificación, habremos creado tecnología nueva en la provincia de Neuquén, en conjunto con una universidad pública", destacó.

Una red solidaria con más de 60 puntos de recolección

El Banco de Leche Humana funciona gracias a una red que excede ampliamente al personal que trabaja dentro del hospital. Actualmente cuenta con más de 60 nodos de recolección distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Hospitales, centros de salud, escuelas, universidades, comercios y centros vecinales participan de esta tarea solidaria que permite acercar las donaciones al banco. Sin embargo, Sapag fue contundente al señalar quiénes son las protagonistas fundamentales de esta cadena: las madres donantes. "Absolutamente, la estrella número uno es la mamá que dona la leche", afirmó.

Con la inauguración del nuevo edificio y la posible incorporación de tecnología desarrollada en Neuquén, el Banco de Leche Humana inicia una nueva etapa, sostenida por una década de trabajo colectivo y por una red solidaria que tiene como objetivo cuidar la vida de los recién nacidos más vulnerables.