La Municipalidad de Neuquén entregó 40 monopatines eléctricos, equipamiento para los destacamentos costeros e indumentaria para 150 efectivos policiales que se sumarán al Operativo Verano 2027. Los nuevos elementos buscan reforzar los patrullajes en los 36 kilómetros del Paseo Costero y mejorar la prevención en sectores de mayor circulación de vecinos y turistas.

María Pasqualini, jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, brindó detalles sobre la iniciativa en AM550. Explicó que, además de los monopatines, entregaron indumentaria para el personal policial y equipamiento para los destacamentos ubicados en distintos sectores de la costa. La intención es mejorar la presencia de los efectivos en zonas en las que los vecinos y turista disfrutan de la temporada de calor.

La secretaria de Jefatura de Gabinete destacó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y la Policía provincial. “En el marco del Operativo Verano, hacemos entrega de 40 monopatines, equipamiento para los distintos destacamentos que recorren los 36 kilómetros del Paseo Costero e indumentaria para 150 efectivos que se suman al operativo”, explicó.

La funcionaria también señaló que se completará el equipamiento del destacamento ubicado en el ingreso a la Península Hiroki, con el propósito de fortalecer los controles en ese sector. Si bien la seguridad es una responsabilidad de la Provincia, el municipio aporta recursos e infraestructura para acompañar las tareas preventivas y mejorar la presencia en las zonas de mayor circulación.

l objetivo es mejorar los patrullajes y la prevención en los sectores de mayor circulación de vecinos y turistas.

Pasqualini remarcó que el operativo comenzó a prepararse antes del inicio formal de la temporada. Además, destacó el funcionamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, cuyas imágenes están disponibles para la Policía y la Justicia cuando son requeridas.

“El 15 de noviembre hicimos un preoperativo con algunos guardavidas, entendiendo que los neuquinos y neuquinas, así como los turistas, ya comenzaron a acercarse a nuestros paseos costeros”, indicó.

El lanzamiento oficial de la temporada de verano está previsto para el 1 de diciembre, con la incorporación de todo el equipamiento destinado a los guardavidas. “A través de la Secretaría de Movilidad, trabajamos de manera conjunta con nuestra Policía en el concepto de un verano seguro”, sostuvo la funcionaria. Mientras tanto, el municipio avanza con el acondicionamiento de los balnearios y del Paseo Costero, que continúa sumando infraestructura, bicisendas y mobiliario urbano.

Figueroa, Gaido y Pasqualini, presentes en la entrega de monopatines e indumentaria.

En cuanto a la circulación con monopatines eléctricos, Pasqualini también recordó la importancia de utilizar casco como medida de protección personal. La incorporación de estos vehículos busca facilitar los recorridos preventivos y mejorar la movilidad de los efectivos en los distintos sectores costeros, especialmente durante los días de mayor concurrencia.

Finalmente, la secretaria señaló que el Operativo Verano deberá contemplar el movimiento que generarán “Este equipamiento se suma al que ya tiene disponible la Policía de la provincia para todo lo relacionado con el Opelas actividades deportivas, culturales y turísticas. rativo Verano de nuestra ciudad, que contará con eventos deportivos, culturales y turísticos con gran afluencia de público, no solo de neuquinos y neuquinas, sino también de turistas”, concluyó.

Gaido: "Tenemos una Policía de jerarquía"

El intendente Mariano Gaido destacó la entrega de elementos que mejorarán el servicio de seguridad para los vecinos de la ciudad de Neuquén. “Esta provincia, que es maravillosa, tener una Policía de jerarquía como la que tenemos también es un orgullo nacional”, expresó.

“Yo también quiero contarles que con el gobernador tenemos un trabajo en equipo. La ciudad de Neuquén invierte, y lo digo y lo repito: invierte, porque acompañamos el servicio incomparable que presta la Policía a nuestra ciudad, con elementos necesarios, importantes e indispensables”, destacó el intendente.

Gaido y Figueroa destacaron el trabajo en conjunto entre la Municipalidad y Provincia.

Gaido destacó los trabajos que se realizaron en el Paseo Costero, el cual disfrutan los vecinos de la ciudad de Neuquén y de localidades allegadas: “Los monopatines eléctricos son una herramienta que tendrá la Policía de muy pocas ciudades del país. Es una inversión fundamental para nuestros 35 kilómetros de Paseo Costero y para nuestra ciudad, que cuenta con más de 300 kilómetros de bicisendas que hemos construido para mejorar la conectividad”.

“Además, llegaron el verano y este momento tan lindo para la ciudad de Neuquén, en el que podemos disfrutar de los ríos Limay y Neuquén. ¿Cómo no vamos a estar acompañándolos?”, destacó.

Y añadio: “También está la indumentaria, que entregamos verano a verano. Cada temporada, la ciudad de Neuquén acompaña a la Policía con indumentaria y otros elementos que, junto con el gobernador, hemos acordado que deben tener los destacamentos cercanos a la costa”.

“Así que gracias por el compromiso que tienen con nuestra ciudad. Gracias a nuestra Policía y gracias, Rolo, por todo lo que hacés por la ciudad de Neuquén. Gracias, Matías, y a todo el equipo”, cerró.

Figueroa: "Los drones van a estar en toda la costa"

El gobernador Rolando Figueroa resaltó el espacio único con el que cuenta la región, el cual hay que cuidarlo y proyectarse para mejorarlo: “Yo creo que tenemos que poner en relieve que tenemos 35 kilómetros de costa. La Municipalidad de Neuquén, con Mariano y su equipo, la planificó y la proyectó. Creo que esto no se ve en otros lugares”.

“La gente queda maravillada con esta costa y viene a disfrutarla. Entonces, es muy importante que pueda hacerlo de manera segura”, destacó.

Figueroa indicó que es de suma importancia tener el personal capacitado y también las herramientas necesarias para cuidar a los vecinos que deciden disfrutar de un espacio de recreación. “Para eso, es fundamental trabajar en equipo y poder equipar a nuestra Policía, que está dedicada a estas tareas. No solo vamos a tener monopatines con sus respectivos guías, sino también a la Policía Canina recorriendo las costas y drones, que están siempre en funcionamiento en la ciudad”.

Los drones, una herramienta fundamental para mejorar la seguridad.

“Los drones van a estar en toda la costa, cuidando fundamentalmente que las familias puedan disfrutar de estos dos ríos maravillosos que tenemos y de una costa extraordinaria”, informó. Y agregó: “Creo que es un muy buen trabajo en equipo entre la Municipalidad y la Provincia. Y repito: estamos muy orgullosos de la Policía que tenemos”.

“Cada vez que vamos a cualquier lugar, lo que siempre destacan es el trabajo de la Policía en Neuquén, cómo está trabajando contra el narcomenudeo y la manera en que llevó adelante todos los procedimientos. También se destaca la disminución de los delitos, sobre todo en la zona de la Confluencia, donde se redujeron más de un 27%”, expresó.

Y cerró: “Creo que es un trabajo para destacar. Ahora, con el equipamiento de monopatines veloces y drones que también realizan tareas de seguimiento, los neuquinos vamos a poder disfrutar de esta costa como nos merecemos”.





Nicolini: "Tenemos un trabajo codo a codo"

El Ministro de Seguridad de Provincia, Matías Nicolini, subrayó el trabajo en conjunto que realizan con el municipio: “Como siempre lo hacemos y lo venimos diciendo y señalando, desde la Municipalidad de Neuquén tenemos un trabajo codo a codo en materia de seguridad, en todos los barrios y en cada rincón de la ciudad”.

“Cada verano se suma esta gran colaboración que realiza la Municipalidad con nuestro personal policial, a través de todo este equipamiento”, indicó.

Nicolini destacó las nuevas herramientas de trabajo con el que contará el personal policial: “Esto permitirá una mayor presencia y recorridos más rápidos y efectivos, que se sumarán al personal que patrulla caminando por las costas, los bicipolicías, las motos y los móviles policiales, que también recorren permanentemente la zona de los ríos”.

Nicolini adelantó que mañana finaliza el curso de pilotos de drones de la Policía. “A los 24 pilotos que ya teníamos se sumarán 38 más, que van a formar parte de la gran flota de drones con la que contamos. Hemos traído uno como ejemplo para que puedan verlo. Estos equipos también se incorporarán al Operativo Verano”, explicó.

“El objetivo es que todos los vecinos puedan disfrutar de Neuquén, al igual que los turistas que nos visitan, y de nuestros 35 kilómetros de hermosa costanera sobre los ríos Neuquén y Limay”, sostuvo.



