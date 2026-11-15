Equipamiento policial, refacción de comisarías y nuevos pabellones: la estrategia de Neuquén para atacar la inseguridad

Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno de Neuquén puso a la seguridad como uno de los ejes principales de su gestión, junto con la educación, la salud y las obras de infraestructura vial. En este marco, el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa ejecuta una serie de medidas con el objetivo de mejorar el combate contra la inseguridad en todas las regiones de la provincia y en todos sus niveles.

Entre ellas se destacan inversiones inéditas en equipamiento policial, refacciones en comisarías, mayor capacidad para albergar internos en las cárceles de la provincia y también la decisión concreta de avanzar en la pelea contra el microtráfico de drogas, uno de los flagelos más sensibles teniendo en cuenta que ataca directamente el tejido social. En ese sentido, ya hubo más de 500 allanamientos y alrededor de 200 condenados, a partir de un trabajo coordinado entre la Policía y el Poder Judicial.

Panorama desolador en materia de seguridad

Cuando comenzó la actual gestión de Gobierno, las fuerzas de seguridad contaban con 690 móviles, infraestructura deteriorada y limitaciones en términos de equipamiento policial.

La falta de recursos condicionaba el trabajo de los efectivos, pero también reducía la capacidad de respuesta del Estado frente a una sociedad que demandaba mayor protección ante hechos delictivos en curva creciente.

Cómo atacó Neuquén la inseguridad en la provincia

Lo primordial en este sentido tuvo que ver con la incorporación de 350 vehículos policiales más hasta la fecha. De esa cifra, 240 son blindados.

Además de esto se realizó una importante modernización en el armamento de los policías con la incorporación de 100 dispositivos taser, 1.000 bryna, 100 rifles también byrna y 200 cámaras corporales. La inversión estimada fue de $5.500 millones.

Durante el corriente mes se sumó la licitación para adquirir 1.200 dispositivos más y equipamiento complementario con una inversión superior a los $6.000 millones. La adquisición de estos elementos permite avanzar en el uso medido de las fuerza por parte de los agentes para no solamente cuidarse a sí mismos, sino también al resto de la ciudadanía.

También se entregaron a las fuerzas de seguridad cerca de 1.000 chalecos antibalas a partir de una inversión estimada en alrededor de $2.000 millones.

Esta y otras inyecciones de recursos implica mayor presencia territorial, mejores condiciones para intervenir en situaciones de riesgo y más capacidad de despliegue en una provincia que crece y enfrenta nuevas demandas de seguridad.

Programa Construir Seguridad

El programa que contempla 77 intervenciones en comisarías de toda la provincia va en línea con esa inversión en mayor seguridad. El plan incluye refacciones, ampliaciones, nuevos edificios y mejoras en las condiciones de trabajo de los agentes que combaten la inseguridad en Neuquén.

Otro de los déficits estructurales que comenzó a abordarse fue el penitenciario. Neuquén tenía 492 plazas carcelarias cuando asumió la actual gestión. En tanto, el programa en ejecución contempla incorporar 910 nuevas, hasta alcanzar una capacidad de 1.402 lugares.

Lucha contra el microtráfico de drogas

Otro de los aspectos donde el Gobierno de Rolando Figueroa puso especial atención fue el combate contra el tráfico de drogas. En concreto la lucha contra el microtráfico, uno de los flagelos más sensibles en materia de inseguridad porque ataca directamente el tejido social de las familias neuquinas.

En ese sentido, la lucha contra el microtráfico de drogas permitió realizar casi 500 allanamientos y obtener más de 200 condenas a partir del trabajo coordinado entre la Policía y el Poder Judicial.

Rolando Figueroa instaló desde el comienzo de su gestión la idea de terminar con las injusticias y revisar las prioridades del Estado. Los problemas acumulados en seguridad no desaparecen por la incorporación de equipamiento, pero tampoco hay política de prevención posible sin recursos, planificación y decisión de sostenerla en el tiempo.