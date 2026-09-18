El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) confirmó este viernes 18 de septiembre que quedó reparado el sistema de cañerías relacionado con los trabajos que se realizan sobre avenida Mosconi y calle Planas, en Neuquén capital.

Según la actualización brindada por el organismo, las tareas permitieron regular las válvulas y normalizar el funcionamiento del sistema, mientras el bombeo continuó operativo. El EPAS indicó que la zona afectada fue reducida y que no se prevén mayores dificultades con el suministro de agua.

La reparación se produjo en el marco de la renovación de 200 metros de tubería sobre calle Planas, entre Chaneton y Gatica, una obra ejecutada por la Municipalidad de Neuquén como parte de los trabajos vinculados a la Gran Avenida.

El EPAS confirmó que la situación quedó controlada

La actualización modifica el escenario previsto durante la mañana. Inicialmente, desde el municipio habían informado que el suministro comenzaría a normalizarse durante la tarde, mientras avanzaban las tareas sobre la red.

Ahora, desde el EPAS confirmaron que la intervención ya fue resuelta y que la regulación de las válvulas permitió ordenar el funcionamiento de la red.

De acuerdo con la información aportada por el organismo, el área afectada fue menor a la inicialmente contemplada, por lo que no se esperan inconvenientes importantes en el abastecimiento.

La obra reemplaza 200 metros de cañería

Más allá de la reparación puntual, los trabajos forman parte de una intervención de mayor alcance.

La Municipalidad de Neuquén comenzó este viernes el reemplazo de 200 metros de tubería de distribución sobre calle Planas, entre Chaneton y Gatica.

El objetivo principal es mejorar la presión del agua en el sector y renovar una conducción de asbesto-cemento por una cañería de mayor diámetro y capacidad.

La obra cuenta con asistencia técnica del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y es ejecutada por una empresa contratada por el municipio.

Qué cambia para los vecinos

La intervención busca generar una mejora estructural en el funcionamiento de la red y no solamente resolver el inconveniente registrado durante la jornada.

El reemplazo de la antigua tubería permitirá contar con una conducción de mayor diámetro, con el objetivo de mejorar las condiciones de distribución y presión del servicio en el sector intervenido.

Durante los trabajos, el municipio había solicitado a los vecinos realizar un uso responsable del agua, priorizando el recurso para higiene y consumo humano.

Con la reparación confirmada y las válvulas reguladas, el escenario informado por EPAS es de normalización y sin previsión de nuevas dificultades significativas.

La obra se realiza en el marco de la Gran Avenida

La renovación de la cañería está vinculada al desarrollo de la obra de la Gran Avenida, que requiere adecuar distintos componentes de la infraestructura existente.

La intervención sobre Planas permite aprovechar los trabajos para sustituir una conducción antigua y colocar una infraestructura con mayor capacidad hidráulica.

Este tipo de obras resulta relevante porque las cañerías de distribución forman parte de una red que debe mantener presión y capacidad suficiente para acompañar el crecimiento urbano.

Un antecedente reciente en la misma zona

La zona de avenida Mosconi ya había registrado otros inconvenientes vinculados con cañerías de agua durante los últimos meses.

El 28 de agosto, EPAS había informado la reparación de una cañería de distribución afectada durante la obra de la avenida Mosconi. En aquella oportunidad, fue necesario detener el bombeo Leguizamón para aislar el tramo y posteriormente restablecer progresivamente el servicio.

También en abril se había producido otra rotura de cañería en el sector de Mosconi, que afectó el suministro en distintos barrios de Neuquén.

Estos antecedentes permiten entender por qué las tareas actuales requieren especial coordinación entre Municipalidad de Neuquén, EPAS y la empresa a cargo de la obra.

Información de contacto

Ante cualquier inconveniente relacionado con el suministro, los usuarios pueden comunicarse con el EPAS a través de:

0800-222-4827

Bot de WhatsApp: 299-4523084

Sitio oficial del organismo.

La recomendación de uso responsable del agua continúa siendo pertinente mientras finalizan completamente las tareas y se estabiliza la presión de la red.