Renuevan 200 metros de tubería sobre calle Planas para mejorar la presión del agua: cuándo se normalizará el servicio

La Municipalidad de Neuquén inició la sustitución de 200 metros de tubería de distribución sobre calle Planas, entre Chaneton y Gatica, como parte del plan de renovación de acueductos que se ejecuta por la obra de la Gran Avenida.

Los trabajos comenzaron este viernes 18 de septiembre por la mañana y tienen como objetivo mejorar la presión del servicio de agua en el sector, además de reemplazar un tramo de cañería de asbesto-cemento por un sistema de mayor diámetro y materiales más modernos.

La obra se ejecuta entre Chaneton y Gatica con asistencia técnica del Ente Provincial de Agua y Saneamiento.

La intervención se realiza con asistencia técnica del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y está a cargo de una empresa contratada por el municipio. Para avanzar con la obra fue necesario regular válvulas en la zona, aunque no se interrumpió el sistema de bombeo.

El suministro comenzará a normalizarse durante la tarde

Desde el municipio informaron que el impacto sobre el servicio será mínimo debido a que el bombeo continuará operativo mientras se desarrollan las tareas. Además, solicitaron a los vecinos del sector realizar un uso responsable del recurso durante la ejecución de la obra, priorizando el agua para higiene y consumo humano.

La renovación sustituye un tramo de tubería de asbesto-cemento por una cañería de mayor diámetro y capacidad.

Según lo previsto, los trabajos finalizarán durante la tarde de este viernes, momento en el que el suministro comenzará a normalizarse de manera progresiva en el área intervenida.

Ante cualquier inconveniente relacionado con el servicio, los usuarios pueden comunicarse con el EPAS a través del 0800-222-4827, el bot 299-4523084 o el sitio oficial del organismo.