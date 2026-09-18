Neuquén comienza a vivir este viernes la 17ª edición del Festival de Tango, una propuesta que desde 2009 reúne a bailarines, músicos, docentes y amantes del 2x4. La programación se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre con actividades que combinarán formación, espectáculos, música en vivo y milongas.

La apertura será este viernes a las 21, con una milonga en el Centro de Convenciones Domuyo, en el Paseo de la Costa, con entrada libre y gratuita. El acto contará con la participación de autoridades, además de las presentaciones de Leandro Rodríguez, Ruth Aravena y Diego Escobar, una ronda de maestros y musicalización de Damaris Aveiro.

La apertura será este viernes con una milonga en el Centro de Convenciones Domuyo.

El sábado llegará uno de los momentos centrales del encuentro con la Milonga de Gala, desde las 22 en el Casino Magic Neuquén. La jornada tendrá música en vivo de Latitud Sur Tango, la presentación de los campeones mundiales de Tango Escenario Micaela García y Leandro Bojko, además de la participación de distintos artistas y musicalizadores.

La propuesta también contempla espacios de formación durante el fin de semana, con clases destinadas a quienes quieran acercarse al tango o profundizar sus conocimientos. El cierre será el domingo con El Show del Festival, desde las 21, nuevamente en el Casino Magic, donde se reunirán artistas invitados, bailarines y la Orquesta Latitud Sur Tango.

El festival reunirá durante tres jornadas a bailarines, músicos, docentes y amantes del tango.

El festival nació por iniciativa de Laura Sidera y a lo largo de sus 17 años de trayectoria se consolidó como un espacio de encuentro para la comunidad tanguera de Neuquén y la Patagonia. La organización destaca además su objetivo de fortalecer la formación, promover a los artistas regionales y posicionar a la ciudad dentro del circuito tanguero nacional e internacional.