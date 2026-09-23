El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en alerta a gran parte de Neuquén por fuertes lluvias, vientos e incluso nevadas en las zonas altas de la cordillera. A pesar de que la primavera ya comenzó, la nieve sigue presente en las montañas.

Para la tarde de este miércoles 23 y el jueves 24 se espera un período de lluvias persistentes y por momentos intensas en buena parte de la cordillera de la Patagonia Norte. Los mayores acumulados serían en la cordillera, ríos y arroyos.

En una entrevista de La Segunda Mañana por AM550 con Horacio Collado, secretario Técnico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, habló sobre el aumento de caudales en río Neuquén y Limay.

Collado explicó que se liberó un mayor volumen disponible en el embalse Barreales y Mari Menuco para poder regular una crecida que ya se estaba anticipando desde la semana pasada.

La mayor preocupación es en el embalse Collón Curá y Limay

Como se anticipa que las lluvias que serán intensas y además derretirán parte de la nieve en las montañas, fue necesario regular la cantidad de agua en los embalses, liberando más hacia los ríos.

“Decidimos anticiparnos un poco e ir largando más agua para tener más volumen disponible. Es incierta la cantidad de nieve, la semana pasada hizo un poco de calor. No sabíamos cuanto iba a ser barrido por la lluvia", agregó.

Sin embargo indicó que no se largó lo suficiente como para usperar la línea de la ribera. Aunque el fenómeno se fue debilitando en la cuenca del río Neuquén, no ocurrió lo mismo en Collón Curá y Limay.

“Los vientos potenciaron en esas dos cuencas y en el Neuquén, la crecida va a ser amortiguada por los embalses Barreales y Mari Menuco. No será necesario caudales superiores a los de la línea de ribera que a veces son los que preocupan”, explicó.

Collado indicó que se aprovechará que todo el agua pase por las turbinas y que "si el embalse creciera mucho, las normas del manejo de agua obligan a largar lo que se pueda por los turbinados y el resto por el río en condiciones naturales”.

También habló sobre la seguridad de la comunidad en este fenómeno, indiando que ya se advirtió a la gente por posibles crecidas. “En general las grandes zonas urbanas están en las zonas bajas, pero con los embalses podemos regular cualquier tipo de crecidas. Tenemos más de 150 estaciones meteorológicas que nos van informando y así podemos avisarle a la población”.

La alerta se elevó a rojo en la cordillera

En la cordillera neuquina, en los puntos más altos podrían haber valores de lluvia superiores a 150 mm, elevando así la alerta a rojo.

A partir de esto, expertos advierten por lo que podría pasar si la lluvia es suficiente para comenzar a arrastrar nieve. Según explican, lloverá en cotas donde todavía hay nieve, provocando que tanto esa lluvia como el deshielo vaya bajando y acumulándose en ríos y arroyos.

Aproximadamente se cree que en Bariloche caigan de 70 a 110mm, en San Martín de los Andes 100 a 160mm y en Villa La Angostura 110 a 170mm. En El Bolsón, se esperan montos menores en su valle, pero acumulados mucho mayores en las cabeceras de los ríos.

Es por esto que expertos en clima advierten que los ríos y arroyos cercanos pueden crecer de forma repentina, manteniéndose elevados durante el jueves aunque la lluvia haya disminuido.

El período de lluvia más intensa sería entre la tarde/noche del miércoles y la mañana del jueves.

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