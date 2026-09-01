El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) abrió un nuevo concurso externo para el ingreso de personal destinado a fortalecer la prestación de servicios vinculados a la obra de abastecimiento de agua potable de Colonia Rural Nueva Esperanza, uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de la ciudad de Neuquén.

La convocatoria busca incorporar trabajadores para distintas áreas del organismo y se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 967/2023 y la Resolución 0618/2026. La iniciativa apunta a reforzar la estructura técnica, profesional, administrativa y operativa del ente provincial frente al aumento sostenido de la demanda de servicios esenciales en la ciudad.

Qué puestos busca cubrir el EPAS

Las vacantes están destinadas a perfiles profesionales, técnicos, administrativos y operativos que desarrollarán tareas en Neuquén capital, especialmente en la zona de la meseta.

Desde el EPAS explicaron que el crecimiento demográfico registrado en los últimos años, acompañado por la expansión de nuevos barrios y loteos, generó una mayor exigencia sobre la infraestructura de agua potable y saneamiento. Por ese motivo, consideran necesario ampliar la dotación de personal para garantizar una respuesta eficiente a los vecinos.

El concurso que abrió el EPAS para incorporar personal contará de cinco instancias y los requisitos pueden consultarse en la web del organismo provincial - Foto: Neuquén Informa

La obra de abastecimiento para Colonia Rural Nueva Esperanza forma parte de las inversiones que buscan acompañar el desarrollo urbano de uno de los sectores que más se expandió en la capital neuquina durante la última década.

Cómo será el proceso de selección

Según informó el organismo provincial, el concurso se desarrollará en varias etapas. En primer lugar se realizará la inscripción de postulantes, seguida por la revisión de requisitos y documentación presentada.

Posteriormente se llevará adelante una instancia de evaluación mediante examen y entrevista personal. Finalmente, se confeccionará un orden de mérito con los candidatos que hayan superado las distintas fases del proceso.

La convocatoria externa fue habilitada luego de que el organismo completara el procedimiento previsto por el Convenio Colectivo de Trabajo. En abril de 2025 se realizó primero un concurso interno destinado a trabajadores de la Administración Pública Provincial. Una vez agotada esa instancia, se avanzó con la búsqueda abierta al público en general.

Dónde consultar los requisitos e inscribirse

Podrán participar las personas que cumplan con las condiciones de edad, formación académica y demás requisitos establecidos en la normativa vigente.

Los interesados deberán presentar toda la documentación solicitada en un único archivo digital, conforme a las bases y condiciones del concurso.

El detalle de los perfiles requeridos, los requisitos específicos y la documentación exigida se encuentra disponible en el sitio oficial del EPAS.

Una convocatoria ligada al crecimiento de Neuquén

La búsqueda laboral se produce en un contexto de fuerte expansión de la ciudad de Neuquén, impulsada por el crecimiento poblacional y el desarrollo económico asociado a Vaca Muerta.

La demanda de infraestructura básica, especialmente de agua potable y saneamiento, se convirtió en uno de los principales desafíos para los organismos provinciales y municipales. En ese escenario, la incorporación de nuevos trabajadores busca fortalecer la capacidad operativa del EPAS y acompañar el crecimiento de los barrios ubicados en la meseta neuquina