Neuquén participó del III Consejo de Seguridad Interior, realizado en San Juan, donde representantes de las distintas jurisdicciones del país intercambiaron experiencias y analizaron políticas conjuntas para fortalecer la prevención, la investigación y la modernización de las fuerzas de seguridad.

En representación de la provincia estuvo el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, quien presentó ante sus pares el trabajo desarrollado en Neuquén contra el microtráfico y las estrategias implementadas a partir de la desfederalización del narcomenudeo.

La estrategia de Neuquén contra el microtráfico

Durante su exposición, Nicolini puso el foco en las acciones desplegadas para combatir el narcomenudeo y en el fortalecimiento de las capacidades operativas y de investigación de la Policía del Neuquén.

El ministro también presentó estadísticas vinculadas con la gestión provincial de seguridad y destacó la evolución de los principales indicadores delictivos abordados por la provincia.

La desfederalización del narcomenudeo implicó que Neuquén asumiera nuevas responsabilidades en la investigación y persecución de este tipo de delitos, con impacto directo en los operativos que se realizan en distintas localidades.

Para los vecinos, este esquema se traduce en una mayor intervención de los organismos provinciales frente a la comercialización minorista de drogas y en el desarrollo de herramientas específicas para la investigación.

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, presente en el III Consejo de Seguridad Interior realizado en San Juan - Foto: Ministros y funcionarios de todo el país participaron en el III Consejo de Seguridad Interior realizado en San Juan - Foto: X @minsegneuquen

Capacitación y nueva tecnología para la Policía

Otro de los ejes planteados durante el encuentro fue la capacitación y profesionalización de los efectivos policiales.

En ese marco, Nicolini destacó la reciente incorporación de las Taser 10, una tecnología de última generación que, según informó el Gobierno provincial, convierte a Neuquén en la única provincia argentina que cuenta actualmente con este equipamiento.

La incorporación forma parte de una política de modernización de la fuerza y apunta a brindar a los agentes mayores recursos y alternativas de intervención ante determinadas situaciones operativas.

Neuquén prepara un congreso sobre abordaje del suicidio

Durante la jornada también se informó sobre las próximas actividades impulsadas por el Ministerio de Seguridad.

Entre ellas se encuentra el Primer Congreso de Abordaje Integral del Suicidio, previsto para el 28 y 29 de septiembre en el auditorio de Casa de Gobierno. La actividad estará destinada a integrantes de las fuerzas de seguridad.

La propuesta busca incorporar herramientas de capacitación y abordaje frente a una problemática que también atraviesa a las comunidades de Neuquén y requiere intervenciones coordinadas entre distintos organismos.

Quiénes representaron a Neuquén en San Juan

Además de Nicolini, participaron del encuentro el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, y el coordinador Ezequiel Bordieu.

La actividad fue presidida por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y reunió a ministros de Seguridad de distintas provincias para avanzar en mecanismos de cooperación federal.

El objetivo central fue compartir experiencias y fortalecer el trabajo conjunto en materia de prevención, investigación, capacitación y modernización de las fuerzas.

Un acuerdo por la visita del Papa León XIV

Como parte de la agenda desarrollada en San Juan, Nicolini suscribió además un Acta Compromiso de Cooperación Institucional con el Ministerio de Seguridad de la Nación, vinculada con la visita del papa León XIV a la Argentina.

El viaje del pontífice está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La Santa Sede confirmó que el recorrido argentino incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El acuerdo contempla la coordinación entre Nación y las provincias en áreas como seguridad vial, asistencia sanitaria, atención de emergencias, logística, comunicaciones y coordinación operativa, con el objetivo de acompañar el desplazamiento de fieles y peregrinos durante la visita.