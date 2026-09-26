El Parque Norte de la ciudad de Neuquén cuenta desde ahora con presencia policial permanente durante las 24 horas gracias a la instalación de una casilla de seguridad que funcionará de manera continua en el predio.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la provincia y forma parte de un plan que contempla la colocación de cabinas policiales en distintos puntos estratégicos de la capital neuquina, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y brindar una respuesta más rápida ante situaciones que requieran intervención policial.

La nueva estación de vigilancia en Parque Norte fue supervisada por el ministro de Seguridad Matías Nicolini - Foto: X @minsegneuquen

Buscan mejorar la prevención y la capacidad de respuesta

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que la iniciativa apunta a consolidar una presencia preventiva cercana a los vecinos y a quienes utilizan habitualmente los espacios públicos.

“Queremos que quienes vienen a Parque Norte sepan que hay una presencia policial permanente. No se trata solamente de estar cuando ocurre un hecho, sino de prevenir, acompañar y dar una respuesta rápida cuando sea necesario”, afirmó el funcionario.

Desde la cartera provincial señalaron que estos nuevos puntos de vigilancia permitirán fortalecer las tareas preventivas, mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y generar una mayor cercanía con la comunidad.

Un plan para acompañar el crecimiento de la ciudad

La instalación de la casilla en Parque Norte se suma a otras acciones que lleva adelante el gobierno de Rolando Figueroa para reforzar la presencia territorial de la Policía de Neuquén en sectores de alta circulación de personas.

El objetivo es acompañar el crecimiento de la ciudad y garantizar mayores condiciones de seguridad en espacios públicos que son utilizados diariamente por miles de neuquinos para realizar actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento.